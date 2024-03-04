兩會｜婁勤儉：23條立法是香港維護國家安全的行政責任

3月4日，十四屆全國人大二次會議在人民大會堂新聞發佈廳舉行新聞發佈會。會上，針對香港基本法第23條對於香港的穩定發展會產生什麼影響，以及對中央促進香港穩定發展的考慮，大會發言人婁勤儉回答記者提問。



3月4日，十四屆全國人大二次會議在人民大會堂新聞發佈廳舉行新聞發佈會。（香港01 直播截圖）

大會發言人婁勤儉表示，盡早完成香港基本法規定的維護國家安全立法，是香港特區履行維護國家安全的行政責任。特區落實香港基本法，是全國人大關於建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制的決定，以及香港官方規定的法定議題。

婁勤儉指出，基本法第23條立法與香港國安法有效銜接，與香港其他法律融會貫通，共同構成系統完善的維護國家安全法律體系，有利於維護國家主權安全發展利益，保持香港長期繁榮穩定，有利於保障香港全體居民的根本福祉，有利於保護世界各地來香港投資的，並確保香港長治久安，一國兩制行穩致遠，將繼續密切關注，全力支持香港特區做好有關立法工作。

婁勤儉表示，香港有著背靠祖國聯通世界的獨特優勢，經濟有韌性、有活力、有潛力，特別是國家一系列重大發展戰略，為香港提供了前所未有的空間和機遇。未來中央將繼續支持香港積極融入國家發展大局，主動對接國家發展戰略，發揮好在國際國內雙循環中的樞紐作用，使香港在國家經濟高質量發展和新一輪高水平對外開放中更加繁榮昌盛。