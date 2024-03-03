兩會｜政協指夏寶龍稱23條助市民安居樂業　寄語新形勢下要更團結

全國政協十四屆二次會議將於明日（4日）下午3時開幕。一批港區政協委員今日（3日）下午陸續抵達北京，中共中央港澳工作辦公室主任、國務院港澳辦主任夏寶龍，晚上到本港和澳門全國政協委員的酒店看望。



港區政協委員何漢權表示，這充分表現夏寶龍對各政協的關懷及對港澳全方位的重視，又引述夏寶龍稱認為通過基本法23條立法後，香港可在更大的法制保障上，並寄語在新形勢下，港人要更團結。



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一批港區政協委員今日（3日）下午陸續抵達北京，夏寶龍晚上到本港和澳門全國政協委員的酒店看望。何漢權表示，這充分表現夏寶龍對各政協的關懷，也充分反映出對港澳全方位的重視。

何漢權表示，夏寶龍特别提及其訪港之行，並概述他在港的視察所見，稱經濟民生和區議員對市民的實質幫助是兩大關注重點；夏寶龍認為立法會盡快通過基本法23條立法後，香港可在更大的法制保障上，市民則可更安居樂業和團结，努力拼經濟。

他指夏寶龍又提到，美西方對香港23條立法的側重方向是以亂香港為目的，更大的目標是擾亂中國，與國家期待23條立法盡速通過，落實一國兩制和安定繁榮的目標完全不同。

何漢權又引述夏寶龍指，國家視香港為掌上明珠，香港人的努力、創意、成就與善良有目共睹，惟過去的貢獻不能全等於未來，寄語在世界變局的新形勢下，港人要更團結，香港未來必然會更好。