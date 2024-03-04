23條立法｜國安部五方面分析：法不可不立　香港由治及興必答題

國家安全部發文，由法律、歷史教訓、發展需求、國際慣例和民意5方面分析《基本法》23條立法需要，強調：「法不可不立，國不可不安」。文章晢指23條立法，是香港履行維護國家安全憲制責任、應對國家安全風險挑戰、完善維護國家安全制度體系的「必答題」，亦是香港長治久安、由治及興的「必答題」，堅定支持香港完成立法，防範遏制外部勢力干預滲透。



（潘耀昇攝）

文章指，由法律要求看，依法立。憲法訂明香港有維護國家安全的責任，《基本法》23條也清晰規定，應由香港自行立法，禁止任何叛國、分裂國家、煽動叛亂、顛覆中央人民政府及竊取國家機密的行為，禁止外國的政治性組織或團體在香港特區進行政治活動，禁止香港特區的政治性組織或團體與外國的政治性組織或團體建立聯繫。

國安部文章指反中亂港勢力仍在伺機作亂（資料圖片）

反中亂港勢力伺機作亂 盡早立法斬斷亂源

由歷史教訓看，應當立。文章指近年來，反中亂港勢力借所謂民主、自由、人權之名，行禍港亂港、顛覆國家之實，《香區國安法》在2020年實施後，反中亂港分子被繩之以法或畏罪逃亡，或宣布退出，但長期盤踞香港的反中亂港勢力惡劣本性難移，仍有「蛀蟲」蠢蠢欲動，伺機作亂，須果斷完成23條立法，斬斷亂源。

23條立法有助確保營商環境（資料圖片）

有利確保營商環境安全和穩定

至於由發展需要看，盡快立。香港一直是全球最自由、最開放、最公平的經濟體，在260多個國際協議和30多個政府間國際組織中擁有成員地位，這是香港的獨特優勢。23條立法完成有利於確保香港營商與投資環境安全和穩定，有利於保護香港全體居民的根本福祉，有利於保護世界各地投資者在港興業，有利於香港輕裝上陣，集中精力發展經濟、改善民生，讓香港更好融入國家發展大局，實現自身高質量發展。

國際高度視國安立法 不斷因應形勢調整法律

國際慣例看，借鑑立。國家安全是頭等大事。從國際慣例看，世界上幾乎所有國家都高度重視國家安全立法，美國、英國、法國、德國、加拿大和澳大利亞等均制定了嚴格的國家安全法律，建立了相關決策和執行機構。近年來，各國均因應形勢，不斷調整和更新國家安全相關法律。由此可見，為國安全立法是一個現代國家維護自身安全的行的最法。

諮詢期接獲的意見中，逾98%對23條立法持正面和支持的意見（工聯會提供圖片）

諮詢期逾98%支持立法 彰顯社會衷心擁護

民意基礎看，擁護立。社會動盪過後，香港人心思定，對23條立法的必要性、急迫性有廣泛共識，立法具備民意條件。2月28日，特區政府就第23條立法的公眾諮詢順利結束，收到的意見中，超過98%是正面支持意見，充分彰顯了香港社會對第23條立法的全面參與和衷心擁護。

國安部全力支持立法

最後，文章指：「萬里塵埃盡，一法安香江。」開展23條立法，打擊的是極少數危害國家安全的行為和活動，保障的是香港絕大多數居民的安全和依法享有的各項權利和自由。相信23條立法必將為香港法治建設堵塞漏洞、補上短板，將這個困擾香港27年的問題畫上句號，為香港安全穩定築牢屏障，為香港由治及興提供支撐，為「一國兩制」行穩致遠保駕護航。

國家安全機關將在以習近平為核心的黨中央堅強領導下，堅定支持香港完成23條立法，堅定維護國家主權、安全、發展利益，堅決防範遏制外部勢力干預滲透，築牢維護國家安全堅強屏障，為香港長治久安、由治及興發揮應有作用。