兩會｜人大代表朱征夫建議取消預售樓花只賣現樓　批買樓如開盲盒

2024年全國兩會將於3月4日、3月5日召開。近年多家內地房企發生債務危機，導致爛尾樓等問題湧現。內媒《每日經濟新聞》報道，全國人大代表、執業律師朱征夫提出《關於取消商品房預售制度的建議》，建議取消商品房預售制度（俗稱預售「樓花」），只銷售現房（「現樓」）。



全國人大代表、執業律師朱征夫提出《關於取消商品房預售制度的建議》，建議取消商品房預售制度（俗稱預售「樓花」），只銷售現房（「現樓」）。（《每日經濟新聞》）

朱征夫稱，在房地產市場處於下行期，商品房預售制度將置業者置於巨大的風險當中，企業在交付房屋前收取全部預售款項，意味著把風險和融資壓力提前轉嫁置業者。一旦項目出問題，置業者就面臨著延期交樓甚至爛尾、房屋品質有問題、配套設施虛假宣傳等不可預知的重大風險，還有可能面臨自身貸款的違約。

朱征夫形容，這樣買樓就像是開盲盒，不知道將來收到的是怎樣的產品。

他看過太多置業者花畢生積蓄買樓沒如願交樓的慘況，感慨若當初他們買現樓，何必承受這樣的風險？於是在今年兩會召開前夕草擬《關於取消商品房預售制度的建議》。

朱：商品房預售制度有5大弊端

朱征夫表示，商品房預售制度有5大弊端，包括置業者承受巨大單方面風險；預售資金監管形同虛設；助長房企高槓桿高風險開發模式；增加政府管理成本；房地產資金風險最終轉嫁給金融系統，引發系統性金融風險。

在助長房企高槓桿高風險開發模式方面，朱征夫稱，內地商品房預售制度的規定相較於香港而言相當寬鬆，很多企業或個人只要籌集小部分資金，後續通過銀行貸款、代建單位墊資、收取全額預購房款等方式，虛構資金寬裕假像，借此可不斷去滾動資金。一旦出現市場風險事件和預期不良等情況，就會導致資金鏈斷裂、工程爛尾項目擱置。

朱征夫又說，特別是地方政府對於預售資金監管不到位，以致預售資金往往未能依照規定進入銀行的監理帳戶；或雖進入監理帳戶，但房地產企業用提前支取資金、虛報工程進度等各種辦法套取預售資金，監理帳戶形同虛設。