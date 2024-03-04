人大閉幕後不舉行總理記者會　如無特殊情況本屆後幾年也不舉行

今日（4日）中午12時，十四屆全國人大二次會議在人民大會堂新聞發布廳舉行新聞發布會，大會發言人婁勤儉表示，今年十四屆全國人大二次會議閉幕後，不舉行總理記者會。如無特殊情況，本屆全國人大後幾年也不再舉行總理記者會。



中新社中新網記者問及，今年十四屆全國人大二次會議閉幕後，是否邀請國務院總理出席記者會並回答中外記者提問？

婁勤儉回答稱，去年，十四屆全國人大一次會議閉幕後，大會發言人邀請新一屆國務院總理李強出席了記者會。李強總理在回答中外記者提問時，圍繞全面貫徹落實黨的二十大精神和黨中央決策部署，就媒體和社會普遍關心的經濟社會發展重點問題以及政府自身建設作了深入闡述，也明確整個任期的工作思路。

婁勤儉稱，明天，十四屆全國人大二次會議就要開幕了，李強總理將作政府工作報告，國家發展改革委、財政部受國務院委託將向大會書面提交計劃報告和預算報告。應該說，社會的主要關切在上述三個報告中都有具體的回應。這三個報告經大會通過後，將向社會公布，媒體和公眾都能很方便地了解相關內容。同時，大會新聞中心將增加部長記者會和「部長通道」的場次和出席人數，邀請國務院有關部門主要負責同志就外交、經濟、民生等主題回答中外記者提問，權威解讀有關政策措施，對社會關注問題作深入解讀和說明。此外，還將舉行代表團「開放團組」活動，辦好「代表通道」等，為中外記者提供更多的採訪機會。

婁勤儉稱，統籌考慮以上安排，今年十四屆全國人大二次會議閉幕後，不舉行總理記者會。如無特殊情況，本屆全國人大後幾年也不再舉行總理記者會。

總理記者會始於李鵬

根據資料，全國人大閉幕後的國務院總理記者會始於1991年，當時的國務院總理李鵬接受第七屆全國人大四次會議新聞發言人周覺的邀請，跟來自中國大陸、港澳、台灣和外國的記者見面。在1993年以後，總理記者會趨於制度化、常態化，1998年朱鎔基出任總理後，記者會更成為兩會中的焦點，時間也延長到兩個到兩個半小時。