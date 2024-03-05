兩會｜科技部：去年授權發明專利92.1萬件　增加15.3%

第十四屆全國人民代表大會第二次會議今日（5日）在人民大會堂開幕，科學技術部部長陰和俊受訪時提到，中國去年授權發明專利92.1萬件，比上年增加15.3%。他又建議，鼓勵把一半以上的基礎科研費用投到35歲以下年輕人。



陰和俊表示，去年黨中央深入推進黨和國家機構改革，進一步加強黨對科技工作的集中統一領導，科技部的宏觀統籌得到有力加強，重大科技項目加快啟動，戰略科技力量不斷發展壯大，我國科技事業發展出現了一片新的氣象。從投入看，全年研發投入超過了3.3萬億元（人民幣．下同），比上一年增長8.1%，研發投入強度達2.64%，其中基礎研究的投入去年是2212億，比上年增長9.3%。從產出來看，2023年新簽訂的技術合同達95萬項，總成交額達6.15萬億元，比上年增長28.16%。授權發明專利達到92.1萬件，比上年增加15.3%。

從成效來看，在量子技術、集成電路、人工智能、生物醫藥、新能源等領域取得一批重大的原創成果，全球首座第四代核電站正式投產，C919大飛機實現了商業化的應用，新能源汽車、鋰電池、光伏組件，大家講的「新三樣」去年的出口每一樣增速都非常顯著，所以科技創新不僅提升了國家傳統產業的競爭力，也為發展新質生產力夯實了基礎，注入了動力。

3月5日，十四屆全國人大二次會議開幕。（01直播截圖）

下一步，科技部將堅決貫徹落實黨中央的決策部署，牢牢把握抓戰略、抓改革、抓規劃、抓服務的定位要求，加強宏觀統籌，重點加強戰略規劃統籌、政策措施統籌、重大項目統籌、科研力量統籌、資源平台統籌、區域創新統籌等，冀通過這六大統籌加快建立健全新型舉國體制。

當局要重點推進三方面的工作，一是加大科技攻關，進一步聚焦國家戰略需求和發展要求，深入實施重大科技項目，持續加強基礎研究，不斷夯實高質量發展的科技內核。二是加強戰略力量建設，也就是隊伍建設，充分發揮國家實驗室、國家科研機構高水平研究型大學科技領軍企業的特色優勢，建設協同高效的戰略科技力量，從而打造科技強國建設的國家隊。三是繼續深化科技體制機制改革，加大改革力度，強化政策協同，擴大開放合作，從而匯聚更多的智慧和力量，為高質量發展不斷注入新的創新動力。

陰和俊鼓勵有條件的單位把一半以上的基礎科研費用能投到35歲以下的年輕人身上。（影片截圖）

另一方面，針對年輕人，陰和俊表示，科技部重點推進了三方面的工作。一是大膽使用，在國家重大科技任務中，給年輕人提供機會，提供平台。比如在國家自然科技基金項目中80%的項目由45歲以下的青年人員承擔。在國家重點研發計劃項目中，到目前已經有1100多項是由40歲以下的青年科學家牽頭負責，這個數量已經達到總數的20%以上。再比如，在許多國家重大科技工程中到處看到年輕人的身影，在北斗導航、探月工程、中國天眼這些大工程中，許多項目團隊的平均年齡剛過30歲，「許多國家羨慕得不得了」。

二是加強培養，陰和俊表示，以他長期在科研院所工作的經歷，其體會是對青年科技人才的培養要早一點、寬鬆一點、面寬一點、跟得緊一點，幫助他們盡早地熟悉科研。陰和俊說，培養興趣、增強自信、把握方向。他們也出台政策，鼓勵有條件的單位把一半以上的基礎科研費用能投到35歲以下的年輕人身上，在重點實驗室的評估中，他們把對青年人的培養作為重要的考核指標。

三是做好服務、做好保障。對從事基礎前沿交叉研究的青年科技人才，想辦法提高穩定支持的力度，盡量減少一些考核的頻次，這樣讓他們心無旁騖，無憂無慮，沉下心來潛心科研。當局繼續推進減負行動專項，目的就是把這些青年科技人才從繁雜的事務中解放出來，比如採購、報銷、填表等等，保障他們充足的科研時間。