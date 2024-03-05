兩會｜霍啟剛：建議內地與港澳聯合申辦2031年女足世界盃

今年全國兩會期間，港區全國人大代表霍啟剛重點在體育方面建言獻策，其中一份建議為依託粵港澳大灣區優勢，中國足球協會(CFA)、中國香港足球總會(HKFA)、中國澳門足球總會(MFA)三方名義聯合申辦2031年女子世界盃，還可為將來申辦男子世界盃以及其他大型國際賽事儲備資源。



2022年，國家體育總局會同教育部、財政部、中國足協發布《中國女子足球改革發展方案（2022-2035年）》，表明「積極申辦2031年女子世界盃」的意願。

霍啟剛建議，研究以中國足球協會(CFA)、中國香港足球總會(HKFA)、中國澳門足球總會(MFA)三方名義聯合申辦女子世界盃。他認為，可以借鑑2023年女子世界盃的經驗，澳大利亞和紐西蘭創下了兩個東道主共同合辦的女子世界盃的先河。

霍啟剛指出，根據2023年在澳大利亞及紐西蘭舉辦的女子世界盃的經驗，賽事創收高達5.7億美元，僅次於2022年卡達世界盃，得到世界廣泛關注。中女超聯賽創辦至今二十幾載，女子足球已儲備一定的人才。中國曾於1991年及2007年承辦女子世界盃，辦賽經驗豐富。可見，申辦女子世界盃是合適的時機，能通過女子世界盃向世界講好中國支援女子體育的故事。

霍啟剛分析，國際足球聯合會（FIFA）對世界盃舉辦國有大洲輪換制的慣例，2034年世界盃已確定屬於亞足聯（AFC）的沙烏地阿拉伯為唯一申辦國，因此同屬AFC成員國的中國在近十年內申辦男子世界盃的可行度較低。而女子世界盃的申辦暫未有洲際輪換規定，所以在操作上較為可行。

粵港澳大灣區2025年合辦全運會

霍啟剛認為，而粵港澳三地將在2025年合辦全運會，大灣區內包含啟德體育園、南沙全民文化體育綜合體等即將落成的大型場地，設施足以滿足比賽需要，同時有著成熟的鐵路系統及住宿等基礎設施條件，加上三地政府在全運會建立起的協調溝通機制，相信有能力聯合辦好女子世界盃。

在承辦能力準備上，霍啟剛建議做好體育相關設施維護，做好大型賽事預備工作，打造國際盛事灣區的金名片。可以把握此次申辦女子世界盃的契機，嚴格做好粵港澳大灣區先後落成的多項體育設施維護，以國際標準進行修繕；強化旅遊、酒店、運輸配套，加強承辦能力，持續完善大灣區內「一程多站」旅遊模式，為相關產業帶來長遠商業動能。

霍啟剛認為，可借賽事舉辦，以開展全民健身活動為基礎，加強青訓，夯實足球人才庫。同時，可以考慮組織大灣區女子足球賽事，推動女足職業化處理程序，做出面向世界的大灣區女足品牌價值，實現我國足球體系的正向循環。

據了解，霍啟剛今年共提出6份建議。其中包括，建議考慮放寬海外自由行旅客自行申請簽證。霍啟剛建議，為內地導遊提供西九龍高鐵站特殊工作簽證，逐步開放外國自由行旅客自行申請144小時廣東過境免簽證。

霍啟剛指出，大灣區是世界級旅遊目的地，接待外賓有不少經驗。2023年9月，國務院印發了《關於釋放旅遊消費潛力推動旅遊業高品質發展的若干措施》，提到加強入境旅遊工作。

廣東省相應實施了「港澳地區外國人組團入境廣東144小時免簽」政策。霍啟剛認為，在舉辦女子世界盃前，大灣區應善用先試先行的優勢，積極研究進一步最佳化免簽證過境的安排，並在外賓住宿制度上平衡便利與安全，使海外遊客在參與大灣區盛事時獲得更好體驗。

霍啟剛盼望，盡快落實2031年女子世界盃申辦的戰略性部署，各部門未雨綢繆，積極改善制度安排，加強我國足球體系建設。此外，霍啟剛也關注青年勞動權益，提交一份《關於落實完善工時與帶薪年休假制度，促進國民經濟循環，提升人民幸福感》的建議。

霍啟剛建議，強制實施帶薪年休假相關政策，完善企業違反法律責任的規定，強化對企業年休假執行的約束。同時，他建議，對現行《職工帶薪年休假條例》（以下簡稱《條例》）第三條關於年休假天數的規定進行修改，按工齡計增帶薪年休假天數——職工累計工作已滿1年不滿10年的，首兩年每年5日，之後每年加1日，遞增至最高10日。