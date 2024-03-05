傳網紅彩妝鼻祖benefit將退出內地市場　店員曝：根本賣不動

全球最大奢侈品集團LVMH集團旗下彩妝品牌benefit（貝玲妃），預計將於今年6月底、7月初退出中國內地市場。目前，已陸續從Sephora（絲芙蘭）渠道全面撤退。據銷售人員介紹，其中最根本的原因就是「賣不動」。



去年底，benefit宣布其在天貓、京東、抖音的官方旗艦店即將關閉。（benefit官網）

據《每日經濟新聞》報道，作為曾經全球第一的眉妝品牌，去年底，benefit宣布其在天貓、京東、抖音的官方旗艦店即將關閉，並於2024年1月28日後不再接受新訂單。因此，Sephora也成為目前該品牌在內地市場的唯一銷售渠道。

談及benefit即將撤退，據Sephora店員表示，「大概3月底撤，根本原因就是賣不動。」另有多名benefit會員在社交媒體發文指，品牌將對辦理修眉卡服務，並未能在2024年6月底前使用完的顧客提供等值的產品兌換服務。

而對於撤出內地市場的傳聞，benefit品牌方並未正面回應在內地市場線下全體撤櫃的準確時間，只稱「正在調整在中國內地的業務規模和發展重點。」

2007年，benefit進入內地市場。（benefit微博）

2007年，這個創立於上世紀70年代的美國彩妝品牌進入內地市場，其在上海的第一個專櫃於開業首日就創下了品牌的銷售紀錄。

此後數年，benefit在內地市場的專櫃一拓再拓。直至2021年3月，陸續有不同城市的benefit消費者收到消息，稱benefit設置在商場的專櫃將在該年3月31日停止營業，當時品牌方就稱，「Sephora將成為我們在線下主要的銷售渠道。」

內媒報道指，如今看來，Sephora門店的專櫃集體撤櫃顯然是benefit在內地市場節節敗退中的最後一步。