Benefit內地三大線上旗艦店明年1.28結束運營　網民：時代的眼淚

美國美妝品牌Benefit 在內地的三大線上旗艦店宣布即將結束運營，明年1月28日不再接受新訂單。目前，貝玲妃抖音旗艦店已經清空所有產品。



據介紹，Benefit 天貓、抖音和京東的旗艦店同時發出閉店公告，宣布於2024年1月28日關閉。

早於2021年，已傳出全國多地的Benefit 專櫃關閉的消息，線下大面積撤櫃。當時，Benefit 官方解釋，隨着零售大環境和趨勢的改變，品牌正在調整中國的業務模式，將逐步撤銷百貨專櫃，未來將主要在Sephora（絲芙蘭）和天貓線上官方旗艦店發售。

2007年，Benefit 進入中國大陸市場，於上海開設首店，2008年入駐中國Sephora。2011 年，Benefit 曾短暫入駐天貓，但不到半年便關店。2017年，Benefit 的天貓旗艦店開啟，並在2021年、2022年先後入駐京東、抖音電商平台。如今，Benefit 在天貓、抖音、京東三大線上店關閉，目前僅剩Sephora。

對於是否永久閉店，Benefit 官方旗艦店回應稱，Benefit 將調整在中國大陸的業務規模和發展重點，消費者可繼續前往中國Sephora 線下店鋪和Sephora 各平台線上官方旗艦店購買Benefit 產品。

對於此次繼2021年後線下專櫃撤櫃後，Benefit 線上集體閉店的消息，不少網民感到可惜，「天吶我還挺喜歡她家的」、「時代的眼淚，那幾年它好火」、「生意也太難做了吧」、「以後怎麽買遮瑕」。

有網友分析認為，Benefit 在中國市場的生存空間日均縮減的原因，可能與品牌定價與調性不相符合有關，Benefit 主要面向年輕人，但產品價格相對來說偏高端，處於一個「年輕想買的時候時候買不起，有錢的時候看不上」的尷尬區間。另有消費者表示，Benefit 的產品都不便宜，同樣的價格可能會選擇去買其他更高端的品牌。