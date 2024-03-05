昔日搭檔反面　高合汽車創始人丁磊：將起訴賈躍亭侵犯名譽權

高合汽車發布創始人丁磊周二（5日）表示，將向法院提起對樂視控股集團創始人、前董事長、執行長賈躍亭侵犯名譽權的相關訴訟。



周二中午，賈躍亭發文，指丁磊在任職近兩年時間內，拿着高達三千來萬元的收入，學習着法拉第未來（Faraday Future，FF ）全新的AI、互聯網造車理念和知識，卻借職務之便，一直蓄謀和實施盜竊FF的知識產權、技術數據和商業機密，離職後夥同高合汽車持續實施上述行徑，得以在遠低於行業規律所需的研發交付周期內，以極短時間推出了抄襲產品。

賈躍亭稱，他們請求法院判令丁磊、華人運通和高合汽車賠償FF的巨額商業損失，立即停止使用涉案商業機密，停止生產和銷售涉嫌侵權的產品，並立即停止所指控的不正當競爭行為。他們也正準備在包括美國在內的全球範圍採取更進一步的法律行動，徹底捍衛FF和投資人的權益以及健康的行業規則。

賈躍亭發文指丁磊在任職期間借職務之便，蓄謀和實施盜竊FF的知識產權、技術數據和商業機密。（微博）

對此，丁磊發布聲明稱，針對賈躍亭所發布的針對其本人及華人運通/高合汽車涉嫌盜竊和侵犯FF知識產權、技術數據和商業機密等的言論，他感到十分震驚和憤怒，批評此不實言論和指控嚴重侵犯本人和華人運通/高合汽車的名譽權。

聲明強調四大點，一是丁磊在樂視任職期間及離開之後，從未有任何侵犯樂視和FF公司商業秘密、知識產權的行為。二是所有高合X/Z/Y車型的開發均由華人運通從零開始，自主完成。賈躍亭的不實指控，是對丁磊本人、對華人運通/高合汽車全體員工的誹謗和污蔑。華人運通/高合汽車在38個月內完成首款車型的研發、量產和上市是公司全體員工全力拼搏的結果，也是全體供應商合作夥伴全力支持的結果，更是中國汽車產業40年來快速發展、厚積薄發的必然結果。

第三，華人運通/高合汽車以及丁磊本人從未向媒體、投資人、用戶做出任何詆毀FF公司、其他行業友商及賈躍亭的行為，他們對所有汽車公司一直秉持尊重的態度。最後，賈躍亭罔顧事實、惡意中傷，以「抄襲」、「盜竊」、「犯罪」、「恥辱」等字眼對丁磊本人以及華人運通/高合汽車刻意抹黑、污蔑和打擊，「本人（丁磊）及華人運通/高合汽車將向法院提起賈躍亭侵犯名譽權的相關訴訟，澄清事實，以正視聽」。

丁磊將向法院提起賈躍亭侵犯名譽權的相關訴訟。（中國汽車藍皮書論壇）

丁磊與賈躍亭是昔日搭檔。2015年9月，丁磊加盟擔任樂視超級汽車聯合創始人、全球副董事長、中國及亞太區CEO，當時賈躍亭發起樂視超級汽車項目不久。對於丁磊的到來，賈躍亭當時曾發文稱：「作為汽車產業的領袖級人物，丁總將憑借在汽車、高新園區和政府部門豐富的跨界經驗，帶領超級汽車全球團隊在即將到來的互聯網電動汽車生態時代，一起攜手推動中國汽車產業趕超歐美日韓，實現中國汽車強國之夢！」

然而，樂視汽車隨後陷入風波，高管相繼出走。2017年3月20日，丁磊通過個人微博宣布由於個人身體原因不再擔任樂視汽車相關職務，但應邀作為樂視生態研究院的戰略顧問繼續服務樂視汽車。同年，丁磊創辦了華人運通。