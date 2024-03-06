火箭軍原政委徐忠波亮相解放軍代表團成立會　破除腐敗傳言

全國人大會議3月5日開幕，此前被免職的火箭軍原政委徐忠波4日亮相解放軍和武警部隊代表團成立會。



綜合《解放軍報》和《央視新聞》報道，出席十四屆全國人大二次會議的解放軍和武警部隊代表團4日成立。經代表選舉，中共中央政治局委員、中央軍委副主席張又俠任代表團團長，中共中央政治局委員、中央軍委副主席何衛東任副團長。解放軍和武警部隊是本次兩會人數最多的代表團，今年出席者約270名。

據解放軍新聞傳播中心官方帳號「中國軍號」發布的新聞影片顯示，此前被免職的火箭軍原政委徐忠波亮相上述成立會。

此前被免職的火箭軍原政委徐忠波（左三）3月4日出席解放軍和武警部隊代表團成立會。（央視影片截圖）

解放軍戰略軍種火箭軍去年年中傳出集體腐敗案。中共中央軍委去年7月31日宣布晉升王厚斌、徐西盛為上將，並宣布他們的職務分別是火箭軍司令員與政治委員，間接證實了火箭軍原司令員李玉超以及徐忠波被免職；這兩名上將都是中共中央委員，官方至今未公布他們被免職的原因。

有評論據此分析，認為徐忠波亮相解放軍和武警部隊代表團會議，說明其被免職只是為腐敗案負領導責任。

今年64歲的徐忠波曾任西部戰區陸軍政委、軍委聯勤保障部隊政委， 2020年7月晉升上將軍銜。

此外，中國人民解放軍戰略支援部隊司令員巨乾生上將也出現在上述新聞畫面。

巨乾生此前一直未在公開場合現身，外界認為他也被捲入本輪軍方整肅風暴。不過，巨乾生1月29日以全國人大代表身份在貴州亮相媒體後，便打破外界有關他因遭調查而已失去自由的傳言。

根據官方資料，今年的人大代表人數由去年的2977名下降到2956名。24名被終止或罷免人大代表資格的人中，有10人為解放軍代表，均為高級將領，其中兩任火箭軍司令員李玉超和周亞寧，以及空軍原司令員丁來杭被傳捲入火箭軍腐敗案。

本文獲《聯合早報》授權刊載。

