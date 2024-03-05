2024國防預算增長7.2%　專家評：合理且克制，須適當增加應對風險

3月5日，在第十四屆全國人民代表大會第二次會議上提交的預算草案顯示，2024年全國財政安排國防支出預算16655.4億元，增長7.2%，增幅與去年持平。這是中國國防預算連續9年維持個位數增長。



公開數據顯示，2017年至2023年之間，中國國防預算增幅依次是7%、8.1%、7.5%、6.6%、6.8%、7.1%和7.2%。2016年國防預算增幅為7.6%，當年結束了此前近5年來連續兩位數增長的局面。

國務院總理李強在《政府工作報告》上提到，2024年將全面加強練兵備戰，統籌推進軍事鬥爭準備，抓好實戰化軍事訓練，堅定捍衛國家主權、安全、發展利益。鞏固提高一體化國家戰略體系和能力，優化國防科技工業體系和佈局，加強國防教育、國防動員和後備力量建設。

李強發表履任後首份政府工作報告（直播截圖）

十四屆全國人大二次會議新聞發言人婁勤儉4日在新聞發布會上表示，近年來，為維護國家主權、安全、發展利益，適應中國特色軍事變革的需要，更好履行大國國際責任義務，中國在推動經濟社會持續健康發展的同時，總體保持國防支出合理穩定增長，促進國防實力和經濟實力同步提升。

軍事專家張軍社5日在接受《環球時報》採訪時表示，中國國防支出始終堅持國防建設和經濟建設協調發展的方針，基於國防需求和國民經濟發展水平兩大因素來確定國防支出，「多年來，中國的國防支出規模一直是適度、合理的。在經濟社會持續健康發展的同時也保持了國防支出適度增長，在經濟實力提升的同時增強國防實力，以此更好的維護國家主權、安全和發展利益。」

針對中國國防費增長連續9年保持個位數增長，張軍社表示，「中國國防費預算連續9年增長沒有達到兩位數，不像美國、日本那樣不斷刷新軍費增長記錄，表明中國國防費的增長是克制的，也說明中國無意與其他國家開展軍備競爭，表明中國奉行防御性的國防政策和積極防御的軍事戰略。」

張軍社分析說，近年來美國、日本、印度等國家國防預算增幅都保持在兩位數以上，充分暴露出這些國家不顧經濟民生，窮兵黷武的一面。其中美日兩國2024財年在軍事領域的投入均創歷史新高。日本2024年防衛預算同比增長16.5%，保持連續11年不斷增長。而美國2024財年國防經費達8860億美元，已經超過了排在其後面9個國家軍費的總和，約占全球軍費總額的40%。

中國首艘電磁彈射航母福建艦已拆除大棚，準備進行海試。（騰訊網）

4日，婁勤儉在發布會上表示，與美國相比中國國防支出較低。有軍事專家表示，僅以國防費所占GDP的比例為例，美國占3%以上，2024年北約成員中將有18個達到2%，日本將在2027年前提高至2%以上，相較而言，中國多年來都維持在1.5%以內，甚至低於世界平均水平（2.5%）的40%。

這位專家認為，中國軍費應當有不斷增長的必要和空間。盡管自2009年以來，中國國防費總量位居世界第二，但絕對數一直是世界第一的美國1/4左右。比如2023財年，美國國防費達到8579億美元（約合人民幣6萬億元），而中國2023年的國防費預算約為15537億元人民幣，僅占美國的26%。

專家認為，中國國防費增長是捍衛國家利益和維護世界和平的必然要求。當今世界百年未有之大變局加速演進，局部戰爭和武裝沖突連綿不斷，國際安全形勢嚴峻覆雜。中國是世界上鄰國最多，陸地邊界和海洋權益問題最覆雜的國家之一。

此外，台灣與大陸分離70多年，在美國等域外勢力慫恿支持下，「台獨」分裂勢力活動猖獗，嚴重威脅台海穩定，破壞兩岸和平發展，中國進入戰略機遇和風險挑戰並存、不確定難預料因素增多時期，軍事鬥爭任務艱巨繁重，對國防和軍隊現代化提出了更高標準和更嚴要求，捍衛國家利益、實現祖國統一和維護世界和平，必須有強大軍隊；建設鞏固國防和強大軍隊，必須有相應的國防費做支撐，這是天經地義，無可非議的。

張軍社分析說，應對地區動蕩「我們必須要適當增加國防費的支出，既是為了應對覆雜安全挑戰的需要，也是履行大國責任和義務的需要。事實證明，中國軍隊現代化不會對任何國家構成威脅，而是有利於維護世界和平穩定。」

對於一些外媒炒作所謂的中國「隱形軍費」，張軍社認為，這是毫無根據的，一方面，中國從2008年起每年向聯合國提交上一財政年度的軍費開支，保持軍費的透明度；另一方面，從1998年起，中國政府不定期發布國防白皮書，在白皮書中也公開介紹國防費數量、保障範圍和主要用途等，「而且，中國國防經費管理嚴格執行財政撥款和預算管理制度，不會發生所謂的『隱形軍費』。」