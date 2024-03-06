兩會．政府工作報告｜提及金融20次　內媒點評6大含「金」重點

今年的政府工作報告共提及「金融」20 次，涉及貨幣政策、防範化解重點金融風險、推進金融領域改革等工作部署，可謂含「金」量滿滿。關於政府工作報告對 2024 年的金融工作提出哪些要求，又釋放了哪些金融政策信號，內地媒體詳細總結六大重點。



2024年3月5日上午，十四屆全國人大二次會議開幕，國務院總理李強作政府工作報告。（Reuters）

內媒《南方都市報》5日針對今屆政府工作報告，總結出六大重點。第一重點是，穩健的貨幣政策要靈活適度與精準有效。政府工作報告指出，過去一年，貨幣政策精準有力，兩次降低存款準備金率、兩次下調政策利率，科技創新、先進製造、普惠小微、綠色發展等貸款大幅增長。

對於今年貨幣政策發力重點，政府工作報告要求，穩健的貨幣政策要靈活適度、精準有效。保持流動性合理充裕、社會融資規模、貨幣供應量同經濟增長和價格水平預期目標相匹配。加強總量和結構雙重調節，盤活存量、提升效能，加大對重大戰略、重點領域和薄弱環節的支持力度。促進社會融資成本穩中有降，暢通貨幣政策傳導機制，避免資金沉澱空轉。增強資本市場內在穩定性。保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。

第二重點是，推進財稅金融等領域改革。政府工作報告指出，要推進重點領域和關鍵環節改革攻堅，充分發揮市場在資源配置中的決定性作用，更好發揮政府作用，營造市場化、法治化、國際化一流營商環境，推動構建高水平社會主義市場經濟體制。

新的一年，政府工作報告提出，建設高水平社會主義市場經濟體制改革先行區。謀劃新一輪財稅體制改革，落實金融體制改革部署，加大對高質量發展的財稅金融支持。深化電力、油氣、鐵路和綜合運輸體系等改革，健全自然壟斷環節監管體制機制。深化收入分配、社會保障、醫藥衛生、養老服務等社會民生領域改革。

古老的中國正在爆發出強勁的韌性，在變革中，中國經濟不僅已經穩住，並於2020年迎來人均GDP首次超過1萬美元的時刻。圖為京津高鐵正在途徑北京永定門城樓。（新華社）

第三重點是，擴大高水平對外開放，推動外貿質升量穩。政府工作報告指出，過去一年，推動外貿穩規模、優結構，電動汽車、鋰電池、光電產品「新三樣」出口增長近 30%。完善吸引外資政策，拓展制度型開放。紮實推進共建「一帶一路」高質量發展，與共建國家貿易投資較快增長。

新的一年，政府工作報告表示，要主動對接高標準國際經貿規則，穩步擴大制度型開放，增強國內國際兩個市場兩種資源聯動效應，鞏固外貿外資基本盤，培育國際經濟合作和競爭新優勢。

在推動外貿質升量穩方面，官方示意加強進出口信貸和出口信保支持，優化跨境結算、匯率風險管理等服務，支持企業開拓多元化市場。在加大吸引外資力度方面，官方表明將繼續縮減外資准入負面清單，全面取消製造業領域外資準入限制措施，放寬電信、醫療等服務業市場准入。

第四重點是，標本兼治防範化解重點金融風險。回顧過去一年工作成果，政府工作報告指出，政府因城施策優化房地產調控，推動降低房貸成本，積極推進保交樓工作。制定實施一堆化解地方債務方案，分類處置金融風險，守住了不發生系統性風險的底線。

在部署今年工作要求時，政府工作報告特別指出，堅持以高質量發展促進高水平安全，以高水平安全保障高質量發展，標本兼治化解房地產、地方債務、中小金融機構等風險，維護經濟金融大局穩定。

習近平5日在參加他所在的十四屆全國人大二次會議江蘇代表團審議時強調，要牢牢把握高質量發展這個首要任務，因地制宜發展新質生產力。（新華社）

中國要穩妥有序處置風險隱患，完善重大風險處置統籌協調機制，壓實企業主體責任、部門監管責任、地方屬地責任，提升處置效能，牢牢守住不發生系統性風險的底線。中國要優化房地產政策，對不同所有制房地產企業合理融資需求要一視同仁給予支持，促進房地產市場平穩健康發展。統籌好地方債務風險化解和穩定發展，進一步落實一攬子化債方案，妥善化解存量債務風險、嚴防新增債務風險。

第五重點是，完善支持綠色發展的財稅、金融等政策。政府工作報告強調，深入踐行綠水青山就是金山銀山的理念，協同推進降碳、減污、擴綠、增長，建設人與自然和諧共生的美麗中國。

政府工作報告提出，大力發展綠色低碳經濟。推進產業結構、能源結構、交通運輸結構、城鄉建設發展綠色轉型。落實全面節約戰略，加快重點領域節能節水改造。完善支持綠色發展的財稅、金融、投資、價格政策和相關市場化機制，推動廢棄物循環利用產業發展，促進節能降碳先進技術研發應用，加快形成綠色低碳供應鏈。建設美麗中國先行區，打造綠色低碳發展高地。

2011年至2015年則是「十二五」規劃時期，在這個時期經濟總量居世界第二位，城鎮化率首次超過50%，貨物進出口總額和對外投資首次躍居世界第一。2011年，全長1318公里的京滬高速鐵路開通運營，到2019年6月，京滬高鐵已經運送10.3億人次。（VCG）

第六重點是，加強金融政策對穩就業、民生保障的支持。政府工作報告表示，過去一年政府高度重視穩就業，出台支持企業穩崗拓崗政策，加強高校畢業生等重點群體就業促進服務，脫貧人口務工規模超過 3300 萬人民幣。

對於今年的多措並舉穩就業工作，政府工作報告提出，要突出就業優先導向，加強財稅、金融等政策對穩就業的支持，加大促就業專項政策力度。落實和完善穩崗返還、專項貸款、就業和社保補貼等政策，加強對就業容量大的行業企業支持。

養老方面，政府工作報告稱，城鄉居民基礎養老金月最低標準提高 20元 人民幣，繼續提高退休人員基本養老金，完善養老保險全國統籌。在全國實施個人養老金制度，積極發展第三支柱養老保險。