兩會2024｜李強《政府工作報告》極簡版　一文睇清重點

3月5日上午9時，十四屆全國人大二次會議開幕，國務院總理李強發表任內首份《政府工作報告》。李強報告用時約51分鐘，內容涉及去年工作的回顧和今年政府工作的總體要求、主要預期目標、宏觀政策取向、重點工作任務等。官媒整理了一份只有約700字的「極簡版」，讓大家更易把握重點。



一、2023年工作回顧

國內生產總值增長5.2%

糧食產量1.39萬億斤

城鎮新增就業1244萬人

全年新增稅費優惠超過2.2萬億元（人民幣，下同）

新能源汽車產銷量占全球比重超過60%

電動汽車、鋰電池、光伏產品「新三樣」出口增長近30%

二、今年主要預期目標

國內生產總值增長5%左右

城鎮新增就業1200萬人以上

居民消費價格漲幅3%左右

糧食產量1.3萬億斤以上

單位國內生產總值能耗降低2.5%左右

三、今年部分重點工作

財政：赤字率擬按3%安排。一般公共預算支出比上年增加1.1萬億元

政府投資：擬安排地方政府專項債券3.9萬億元。中央預算內投資擬安排7000億元

特別國債：從今年開始擬連續幾年發行超長期特別國債，專項用於國家重大戰略實施和重點領域安全能力建設，今年先發行1萬億元

未來產業：開闢量子技術、生命科學等新賽道

數字經濟：開展「人工智能+」行動

消費：鼓勵和推動消費品以舊換新，提振智能網聯新能源汽車、電子產品等大宗消費

住房：加大保障性住房建設和供給，完善商品房相關基礎性制度

就業：要強化促進青年就業政策舉措。分類完善靈活就業服務保障措施

鄉村振興：在全國實施三大主糧生產成本和收入保險政策。加強充電樁、冷鏈物流、寄遞配送設施建設

城鎮化：穩步實施城市更新行動。推動解決老舊小區加裝電梯、停車等難題

教育：開展基礎教育擴優提質行動。推動學前教育普惠發展

醫保：居民醫保人均財政補助標準提高30元

社會保障：城鄉居民基礎養老金月最低標準提高20元，繼續提高退休人員基本養老金。在全國實施個人養老金制度。多渠道增加托育服務供給

開放：全面取消製造業領域外資準入限制措施，放寬電信、醫療等服務業市場準入。提升外籍人員來華工作、學習、旅遊便利度

環保：完善支持綠色發展的財稅、金融、投資、價格政策和相關市場化機制