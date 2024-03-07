兩會・外交記者會｜王毅談南海：不許善意被濫用　據理反制挑釁

3月7日上午10時將於梅地亞中心新聞發布廳舉行外交主題記者會，中共中央政治局委員、外交部長王毅將出席，並就「中國外交政策和對外關係」相關問題回答中外記者提問。



王毅表示，中國的政策很清晰，就是繼續以最大的誠意爭取和平統一的前進；底線也很清楚，那就是絕不允許台灣從祖國分裂出去。台灣島內誰想搞「台獨」，必將遭到歷史的清算，國際上誰要縱容支持「台獨」，必將引火燒身，自食苦果。



對於南海問題，王毅指出，中方不允許善意被濫用，不接受海洋法被歪曲。對蓄意侵權，中方將依法正當維權；對無理挑釁，將及時據理反制，並奉勸某些域外國家不要挑事生非，選邊站隊，不要成為南海的攪局者和肇事方。



王毅表示，當前世界格局正在深刻變革，人類社會遭遇多重挑戰。面對變亂交織的國際環境，中國將堅定做這個世界的和平力量、穩定力量、進步力量。中國將堅定站在歷史正確一邊，站在人類文明進步一邊，高舉和平、發展、合作、共贏旗幟，在堅定維護世界和平與發展中謀求自身發展，又以自身發展更好維護世界和平與發展。

二十大報告強調，中國共產黨既為中國人民謀幸福、為中華民族謀覆興，也為人類謀進步、為世界謀大同。這就是我們的使命、我們的擔當、也是我們的追求和目標。

王毅表示，中方堅決反對一切強權霸淩行徑，有力維護國家的主權、安全和發展利益，也維護發展中國家的共同利益。中國堅守外交為民，永不停步，大力服務國家的發展穩定大局。

王毅表示，中國外交為促進國際團結合作採取中國行動，為化解各種危機挑戰提供中國方案，為推進世界和平與發展事業作出中國貢獻。

王毅表示，中俄打造了完全不同於冷戰舊時代的大國關係新範式，雙方將維護以聯合國為核心的國際體系，維護地區和全球安全與穩定。大國不應對抗，冷戰不應重來。中俄將深化互利合作，優勢互補，加強多邊合作，維護全球穩定。

王毅談中美關係。（01直播截圖）

中美關係

王毅表示，中國始終保持對美政策的穩定性和連續性。中美關係關乎兩國福祉人類和世界的前途，推動中美關係對兩國以致世界有利。中國對美國三個立場，為相互尊重、和平共處、合作共贏，但美國對中國的欲加之罪到了匪夷所思的地方。

王毅提問，美國如果總是說一套做一套，大國的信譽何在？美國如果一聽到中國這兩個字就緊張、焦慮，大國的自信何在？美國如果只讓自己保持繁榮，不允許別國正當發展，國際公理何在？美國如果執意壟斷價值鏈的高端，只讓中國停留在低端，公平競爭何在？

中國始終保持對美政策的穩定性和連續性，敦促美方客觀理性看待中國發展，言行一致落實承諾。

王毅提到平等有序的多極化時表示，不能再允許誰的拳頭大誰就說了算，更不能允許有的國家必須在餐桌上、有的國家只能在菜單裏。要確保國家不分大小強弱，都能在多極化的進程中平等參與、享受權利、發揮作用。

3月7日，梅地亞中心新聞發布廳舉行外交主題記者會。（01直播截圖）

王毅指出，巴以衝突造成10萬多平民傷亡，還有無辜的民眾被掩埋在瓦礫之下，生命沒有貴賤之別，不能以宗教種族劃分，21世紀的今天，這場人道災難無法被制止是人類的恥辱。國際社會必須緊急行動起來將立即停火止戰作為壓倒一切的首要任務，加沙民眾有權在這個世界上生存下去，婦女兒童應該得到呵護，一切傷害平民的行為應該制止。

巴勒斯坦領土被佔領的事實不該被忽視，巴勒斯坦遭受的歷史不公不該被世代延續不予以糾正，只能還巴勒斯坦公道，全面落實兩國方案才能徹底走出巴以衝突的惡性循環，才能從根本上消除產生各種極端思潮的土壤，才能真正實現中東地區的持久和平。中方支持巴勒斯坦成為聯合國正式成員國。

王毅表示，中歐並沒有根本利益沖突，也沒有地緣戰略矛盾，雙方的共同利益遠遠大於分歧。中歐關係的正確定位應當是夥伴，主流基調應當是合作，關鍵價值應當是自主，發展前景應當是共贏，希望中歐關係能一路綠燈，暢通無阻。

一個強大的歐洲符合中國的長遠利益，同樣，一個強大的中國也符合歐洲的根本利益。中歐應共同做多邊主義的踐行者、開放發展的倡導者、文明對話的推動者。放眼全球，只要中歐互利合作，陣營對抗就搞不起來。只要中歐開放共贏，「逆全球化」就不會得勢。

台灣問題

王毅表示，台灣地區選舉只是中國的一個地方選舉，選舉結果絲毫改變不了台灣是中國一部分的基本事實，也改變不了台灣必將回歸祖國的歷史大勢。選舉結束後，180多個國家和國際組織重申堅持一個中國原則，支持中方維護國家主權和領土完整，充分說明一個中國原則已經是國際社會的普遍共識。如果現在還有人縱容支持「台獨」，那就是挑戰中國的主權。如果個別國家執意與台灣地區保持官方關係，那就是干涉中國的內政。我相信，大家遲早會看到一張國際社會遵守一中原則的「全家福」照片，這只是個時間問題。

王毅稱，「台獨」分裂行徑是台海和平穩定的最大破壞性因素。要真正維護台海和平，就必須旗幟鮮明地反對「台獨」。堅持一個中國原則愈有力，台海和平就愈有保障。

王毅指，中方的政策很清晰，就是繼續以最大誠意爭取和平統一的前景。底線也很清楚，那就是絕不允許台灣從祖國分裂出去。台灣島內誰想搞「台獨」，必將遭到歷史的清算。國際上誰要縱容支持「台獨」，必將引火燒身、自食苦果。海峽兩岸骨肉相連，民族根脈不可分離。所有炎黃子孫，所有龍的傳人都應秉持民族大義，共同反對「台獨」，支持和平統一。

王毅談周邊外交問題時稱，要走出一條獨具特色的亞洲相處之道。

烏克蘭危機

王毅表示，在烏克蘭問題上，中方始終秉持客觀公正立場，堅持勸和促談。習近平主席親自同包括俄羅斯、烏克蘭在內各國領導人深入溝通，中方專門就此發布立場文件，多次派出特使穿梭斡旋，我們所做的一切都指向一個目標，就是為止戰和談鋪路架橋。

王毅稱，前不久出席慕尼黑安全會議期間，強烈感受到愈來愈多人開始擔心烏克蘭危機可能帶來「多輸」後果，願意創造條件探索可靠的解決出路。歷史經驗證明，衝突如果延宕不止，往往會惡化升級，甚至超出當事方的設想。和談如果無法開啟，誤解誤判就會積累疊加，進而釀成更大的危機。這方面的教訓值得汲取。

王毅稱，任何衝突的終點都是談判桌。早一點談起來，和平就早一天到來。只要各方都遵守聯合國憲章的宗旨和原則，妥善解決好各方的合理關切，歐洲就能真正建立起均衡、有效、可持續的安全框架。

習近平提出的「四個應該」是中方推動政治解決烏克蘭危機的根本遵循。中方支持適時召開俄烏雙方認可、各方平等參與、對所有和平方案進行公平討論的國際和會。中方期待歐洲大陸早日恢復和平穩定，願繼續為此發揮建設性作用。

王毅談外交服務中國式現代化時稱，中國經濟以5.2%的速度增長，貢獻世界三分之一的經濟發展，中國發動機還是存在。中國經濟不只有量的增長，還有質的提升。中國的發展離不開世界，世界的發展也離不開中國；唱衰中國將反噬自身，誤判中國將錯失機遇；要共同打造跨境人員往來的快捷網絡。

3月7日，梅地亞中心新聞發布廳舉行外交主題記者會。（01直播截圖）

南海問題

王毅表示，中國人民在南海世代生活勞作，南海諸島早已是中國政府依法管轄的領土。今天的南海，又是世界上最繁忙、最安全、最自由的航道。幾十年來，全球50%的商船、三分之一的海上貿易航經於此，從未受到任何干擾阻礙。環顧動蕩的世界，南海能保持和平穩定，離不開中國和東盟國家共同作出的努力，殊為不易，彌足珍惜。

其中最重要的經驗，就是兩個堅持：存在的爭議堅持由直接當事國通過對話協商談判加以妥善管控解決，海上和平堅持由中國和東盟國家共同努力加以維護。這也是2002年簽署的《南海各方行為宣言》的核心要義。

王毅指，關於海上爭端，中方一直保持高度克制，主張本著睦鄰友好精神，尊重歷史和法理事實，尋求各自均可接受的解決方案。但中方不允許善意被濫用，不接受海洋法被歪曲。對蓄意侵權，我們將依法正當維權；對無理挑釁，我們將及時據理反制。我們也奉勸某些域外國家不要挑事生非，選邊站隊，不要成為南海的攪局者和肇事方。

關於維護南海和平穩定，中國和東盟國家都要繼續落實好《南海各方行為宣言》（DOC），同時加快推進「南海行為準則」的商談（COC），設立更加富有效力和實質內容、符合包括海洋法在內國際法的地區規則。在中方大力推動下，「準則」已成功完成二讀，啟動了案文三讀程序，中方願同東盟國家一起努力，爭取早日達成「準則」，切實把南海建成和平之海、合作之海。

王毅表示，中非是肝膽相照，命運與共的兄弟。

朝鮮半島問題

王毅表示，朝鮮半島問題延宕多年，病根是清楚的，就是冷戰殘余猶存，始終沒有建立起和平機制，沒有從根本上解決安全問題。藥方也是現成的，就是中方提出的「雙軌並進」思路和「分階段、同步走」原則。

當前半島局勢日趨緊張，這是中方不願看到的。世界已經夠亂了，半島不應再次生戰生亂。誰要借半島問題開冷戰對抗的倒車，就要承擔歷史責任；誰要破壞地區的和平穩定，就會付出巨大代價。

中方在半島問題上的立場是一貫的，所有努力集中到一點就是致力於半島地區的和平穩定和長治久安。當務之急是停止威懾施壓，擺脫輪番升級的對抗螺旋。根本之道是重啟對話談判，解決各方尤其是朝鮮方面的合理安全關切，推動半島問題的政治解決進程。

王毅談聯合國作用：聯合國作用只能加強，不能削弱；聯合國也需要與時俱進，不斷改革完善。

聯合國作用只能加強不能削弱

王毅表示，中方始終認為，世界只有一個體系，就是以聯合國為核心的國際體系；只有一種秩序，就是以國際法為基礎的國際秩序；只有一套規則，就是以聯合國憲章宗旨和原則為基礎的國際關系基本準則，任何國家都不應自行其是、另搞一套。近年來一系列危機挑戰一再警示我們，聯合國的作用只能加強、不能削弱；聯合國的地位必須維護，不能取代。

王毅稱，聯合國也需要與時俱進，不斷改革完善，適應國際政治經濟發展的新現實，提升發展中國家的代表性和發言權。大國尤其要承擔責任，推動聯合國包括安理會更好履職盡責，更有效凝聚全球共識，動員全球資源，協調全球行動。中方支持聯合國舉辦未來峰會，達成各方都受益的「未來契約」。

中方願同國際社會一道，支持聯合國不斷發展完善，以國際法治為基礎，以公平正義為要旨，以合作共贏為目標，以有效行動為導向，踐行真正的多邊主義，不斷推進國際關係的民主化、法治化。

王毅談共建「一帶一路」展望：將推動硬聯通提質升級；加快建設「數字絲綢之路」；推動軟聯通走深走實，深入推進「一帶一路」倡議同各方發展戰略對接；推動「心聯通」日益深入，大力開展共建「一帶一路」國家文明對話。

王毅稱，中國不追求獨善其身的現代化，期待高質量共建「一帶一路」成為推動各國共同發展的發動機，成為實現世界現代化的加速器。

王毅談「全球南方」：金磚國家發展壯大，是維護和平力量的增強，是世界正義陣線的擴大，不應被視為什麽挑戰。從更廣意義上講，金磚擴員是「全球南方」群體性崛起、世界多極化進程加速推進的體現。「全球南方」占世界經濟的比重已提升到40%以上，正在深刻改寫世界經濟的版圖。

王毅稱，中國過去、現在、將來都是「全球南方」的堅定一員，始終與所有南方國家同呼吸、共命運，始終是推動「全球南方」發展振興的中堅力量。

王毅談外交為民：外交為民只有進行時，沒有完成時。今年將重點抓好三件大事：一是全力打造海外中國平安體系，加強預防性領保宣傳和安全風險預警；二是推動國際客運航班加快恢復，持續擴容中國免簽「朋友圈」；三是不斷提高線上線下領事服務水平。優化升級「中國領事」APP，打造駐外使領館「智慧領事大廳」，為海外中國同胞提供更加優質便捷的領事服務。

王毅指，中國的外交是人民的外交，為人民服務，讓同胞滿意。

王毅談講好中國故事：人民是中國故事的主角。中國故事是中國和世界相互成就的故事。