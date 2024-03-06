兩會｜貴州女商人討2億政府欠款被捕　省長：一定依法依規處理

據此前報道，貴州47歲女企業家馬藝珈伊為六盤水市水城區承建10個政府項目，持續討要約2.2億（人民幣，下同）工程欠款8年，但區政府僅提出以1200萬元化解所有債務。該女企業家及為她代理債務執行的律師、律師助理等10餘人更被地方公安以涉嫌尋釁滋事罪刑事拘留。

事件在內地引發關注後，2月28日，貴州省政府才宣布成立調查組徹查。兩會期間，貴州省長李炳軍再回應女企業家被政府拖欠工程款一事，表示一定會依法依規處理。



近期，北京參加兩會的貴州省省長李炳軍被《鳳凰網》記者追問上述事件表示，「會有解決」一定會依法依規進行處理，會有一個解決方案。李炳軍表示，要針對突出問題，改善營商環境。

貴州省長李炳軍。（鳳凰網 影片截圖）

3月3日，全國政協會議新聞發佈會上，大會發言人劉結一表示，將圍繞清理拖欠企業欠款召開通報會，通過履職為民企發展鼓幹勁、強信心、辦實事。

貴州女商人討政府拖欠2.2億工程款遭拘捕

事主為47歲少數民族女企業家馬藝珈伊。（《中國經營報》）

據《中國經營報》報道，2016年開始，47歲少數民族女企業家馬藝珈伊為貴州六盤水市水城區承建10個政府項目。包括易地扶貧項目、幼兒園、小學、博物館、酒店、單軌高架遊覽車、度假區等。

至2020年1月，由於被拖欠工程款項等原因，馬藝珈伊名下公司徹底退出政府項目建設，並請求審計結算。然而等待近一年後，馬藝珈伊在同年年底突然被抓到水城區公安局，以涉嫌「拒不支付農民工工資」為由被刑事拘留，後辦取保候審。2021年3月警方以「偵查失誤」解除嫌疑。

因水城區政府不付工程款，馬藝珈伊被材料商等十幾位債主毆打、軟禁、潑油漆。2021年馬藝珈伊向六盤水市、貴州省反映相關情況後，水城區被證明拖欠工程款屬實。2021年9月央廣網報道事件後，當地政府曾回應會盡快還清債務。

然而政府企業將財產轉移，變為空殼公司；且當地法院凍結政府企業的1500萬元亦被解除凍結，代表馬藝珈伊的律師多次與法院負責執行的法官交涉，對方稱是法院領導受區領導指示的決定，自己也沒辦法。

2023年9月開始，馬藝珈伊的律師向各級部門反映，並通過微博、抖音發布信息，批評水城區政府與水城區法院非法解凍，導致無法執行。

馬藝珈伊於2023年11月被刑事拘留，為她代理債務執行的律師、律師助理等10餘人也在此之前被刑事拘留。2024年1月，馬藝珈伊及涉案律師等人遭批准逮捕，9名律師助理則被取保候審。刑事拘留和批准逮捕的罪名均為尋釁滋事罪，犯罪事實即為發布微博、抖音和轉發，以及郵寄針對水城區政府某領導的舉報信。

上述報道在內地引發大量關注，六盤水市水城區政府曾發通報稱報道不實，否認拖欠，並反指女企業家涉嫌違法。但其後，《中國經營報》報道再次發布水城區拖欠款項的明細單。2月27日，貴州省長李炳軍才表示，會嚴格兌現政府承諾，全面清理拖欠企業賬款。貴州政府新聞辦已通告表示，已成立由省監察院牽頭的調查組，對案件進行全面審查。