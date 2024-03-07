兩會｜《環球時報》社評：日本沒資格對中國軍費說三道四

今年全國兩會公布，中國國防預算約為1.67萬億元人民幣，增長7.2%，增幅與去年持平，也是中國國防預算連續9年維持個位數增長。

《環球時報》社評稱，每年軍費數據一出來，外界就會出現一輪「中國軍事威脅論」的炒作，今年這輪炒作由日本打了頭陣。



社評稱，中國公布國防預算後，日本官房長官林芳正當日就在記者會上表示「嚴正關切」，聲稱中國「在欠缺透明度的情況下大範圍且急速讓軍事力量增強」，是「有史以來最大的戰略挑戰」，他還說應結合日本綜合國力以及與盟友和志同道合國家的合作來應對。日本率先跳出來，符合其最近幾年的行為特點，不令人意外，但它沒有一點資格說這個話。

社評稱，日本2024財年的防衛預算，比上一財年增加16.5%，創歷史新高，是中國國防預算增幅的兩倍多。這還是在日本受和平憲法約束的情況下。日本《朝日新聞》評論說，如此大規模的預算，「已經完全超出了自身需求，處於膨脹狀態」。

日本在2022年年底通過新「安保三文件」後，其擴軍備戰的衝動和行動，用「在欠缺透明度的情況下大範圍且急速讓軍事力量增強」來描述十分貼切。尤其日本歷史上對亞洲鄰國犯下軍國主義侵略罪行，它現在急不可耐要突破和平憲法，讓亞太地區的安全環境面臨風險。

社評指，中國始終不渝地奉行防御性國防政策，堅持永不稱霸、永不擴張、永不謀求勢力範圍。但中國有需要捍衛的國家利益，尤其是維護主權和領土完整這一核心利益，中國是聯合國五個常任理事國中唯一尚未實現統一的國家，「台獨」和境外干涉勢力一直在蠢蠢欲動，這些都需要中國加強國防能力建設。

社評又指，天下並不太平，中國人民解放軍作為和平之師，愈強大，對地區及世界和平與穩定的保障愈有力。日本拿國際社會做幌子，它只能代表它自己，國際社會對中國不存壞心思的，不會從中國國防建設中感受到「威脅」，只會感受到安全。

社評表示，7.2%的增幅算不算多，需要從橫向和縱向對比。中國的軍費開支占GDP的比重多年維持在1.5%以內，而美國是3%以上。按人均軍費開支算，美國則是中國的15倍多。

美國還硬性要求北約國家將軍費開支增至各自國內生產總值的2%以上。日本雖然不是北約國家，但也主動向這個標準看齊。日本今年的防衛費增幅不是偶然，未來至少3年都大致是這個增幅。正如全國人大會議發言人4日所指出的，與美國等軍事大國相比，中國國防支出無論是占國內生產總值的比重、占國家財政支出的比重，還是國民人均國防費、軍人人均國防費等，一直都是比較低的。

兩會｜外媒提中國軍費增長 婁勤儉：與美國相比中國國防支出較低

全國人大會議記者會大會發言人婁勤儉。（01直播截圖）

社評又稱，當中還有一個倒因為果的問題。一定程度上，恰恰是美西方國家包括日本通過各種方式向中國施加的安全壓力，讓中國放鬆不下，不得不加強國防建設，反過來卻被美西方拿來炒作「中國軍事威脅論」。

社評指，中國是人類歷史上前所未有的完全以和平方式實現超量級發展的大國。中國和平、克制的大國形象，在世界上深入人心。只有那些心裏有鬼，想以威懾之名壓制中國正常軍力發展、破壞中國軍事現代化發展的人，才會對中國軍費的合理增長大驚小怪、說三道四。