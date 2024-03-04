兩會｜外媒提中國軍費增長　婁勤儉：與美國相比中國國防支出較低

3月4日12時，十四屆全國人大二次會議舉行記者會，大會發言人婁勤儉就大會議程和人大工作相關問題回答中外記者提問。



會上，有記者針對「國防預算」進行提問，表示去年中國軍費年增7.2%，達到1萬5600億元，是四年來最大的增幅。當前，南海、東海局勢緊張，能否介紹今年國防預算的情況？

十四屆全國人大二次會議新聞發布會。（01直播截圖）

對此，婁勤儉表示，每年召開大會時，都有媒體關注「國防預算」問題。按照國防法、預算法等法律法規的要求，國防支出預算是國家整體預算的一部份，每年的國防支出預算都納入政府預算草案，由全國人大審查和批准，依法管理和使用。根據大會議程，本次大會也將審查政府預算草案報告，之後對外公布。

婁勤儉說，近年來，為維護國家主權、安全、發展利益，適應中國特色軍事變革的需要，更好履行大國國際責任義務，中國在推動經濟社會持續健康發展的同時，總體保持國防支出合理穩定增長，促進國防實力和經濟實力同步提升。

「我想強調的是，與美國等軍事大國相比，中國的國防支出無論是占國內生產總值的比重、占國家財政支出的比重，還是國民人均國防費、軍人人均國防費等，一直都是比較低的。」婁勤儉表示，中國堅定不移走和平發展道路，願與各國共享發展機遇，建設相互尊重、公平正義、合作共贏的新型國際關系，推動構建人類命運共同體，為人類和平與發展的崇高事業作出新的貢獻。