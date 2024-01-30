緬甸警方向中方移交白所成、白應蒼等6名緬北電詐犯罪集團頭目

1月30日，緬甸警方依法向中國公安機關移交了10名重大犯罪嫌疑人，由中國公安機關將其押解回國，其中包括白所成、白應蒼、劉正茂、劉正祥、魏懷仁、徐老發6名緬北果敢電詐犯罪集團重要頭目。今天晚上，押解飛機已經抵達雲南昆明。



公安機關有關負責人表示，截至目前，已有4.4萬名緬北涉中國電信網路詐騙犯罪嫌疑人移交我方，其中幕後「金主」、組織頭目和骨幹171名，網上在逃人員2908名，有力打擊了境外詐騙集團的囂張氣焰，打擊工作取得歷史性重大戰果。



2023年11月在被中國公安懸紅通緝4天之後，「明家」的三名頭目明國平、明菊蘭、明珍珍，被緬甸警方拘捕並移交中方，明家首腦明學昌亦畏罪自殺。

除了「明家」這一新勢力家族之外，以「白家」、「魏家」和兩個「劉家」組成的緬北「四大家族」，盤踞果敢多年，掌握着當地的經濟命脈、軍事資源。有內媒指控，他們均不同程度地牽涉電信詐騙產業。此次逮捕的10名重大犯罪嫌疑人包括有四大家族「白家」的白所成、白應蒼、「劉家」的劉正茂、劉正祥、「魏家」的魏懷仁以及新興勢力徐家的「徐老發」，打擊緬甸四大家族勢力。

據悉，四大家族大多是「果敢王」彭家聲部下，出生於1931年的彭家聲，1967年加入緬甸共產黨，1989年結束和緬甸政府的多年戰爭，緬甸當局承認果敢的自治地位，彭家聲成為緬甸撣邦第一特區主席、果敢民族民主同盟軍總司令。

白所成被逮捕，移送中國公安。（央視新聞）

前果敢同盟軍司令、緬甸撣邦第一特區政府前主席白所成，是「白家」的首腦。他1965開始追隨彭家聲，其後在彭家聲坐上果敢第一把交椅之後，於1989年被任命為果敢同盟軍副司令，成為二把手。2009年，彭家聲政權和緬甸政府開戰，前者戰敗之後，白所成和緬甸政府結盟，成為果敢新的領導人，果敢四大家族時代自此而始。

此次被逮捕移交中國公安機關的重犯中，白應蒼曾因為生日影片請來多位港星祝壽而引發中港輿論關注。2023年，有網民發影片稱多位明星給緬北四大家族白所成之子白應蒼慶生，影片顯示其中有港星曾志偉、黃一飛、曹查理，以及內地國家一級演員杜旭東、著名相聲演員侯耀華等。

+ 4

事發後，曹查理及杜旭東2人相繼在社交平台發影片道歉。曹查理坦言，自己與緬甸人並沒有來往，只是為了生活要賺錢。杜旭東則表示，自己受友之託，在沒有在考證白家背景的情況下錄製了網傳的祝賀影片。曾志偉就事件回應稱，自己是應內地朋友的要求，拍片祝賀朋友的朋友生日，但經過這次事件，以後若是不熟識的人提出拍片要求，他都會拒絕。

緬北家族關係圖。（澎湃新聞）

央視新聞報道，長期以來，緬北果敢自治區以白所成、魏懷仁、劉正祥、徐老發等為首的多個犯罪集團大肆組織開設詐騙窩點，公開武裝護詐，針對中國公民瘋狂實施電信網路詐騙犯罪活動，詐騙數額巨大，同時涉嫌故意殺人、故意傷害、非法拘禁等多種嚴重暴力犯罪，犯罪情節極其惡劣，社會危害極其嚴重，人民群眾深惡痛絕。

在掌握相關犯罪事實和證據的基礎上，2023年12月10日，中國公安機關對白所成等10名緬北果敢自治區電信網路詐騙犯罪集團重要頭目進行公開懸賞通緝。在外交部和我駐緬大使館大力支援下，公安部派出工作組赴緬甸開展國際警務執法合作，工作組與緬方進行多輪會談磋商，就聯合打擊電信網路詐騙犯罪、全力緝捕並移交電信網路詐騙集團重要頭目等達成一致意見。

溫和勸返、威脅連坐到直搗魔窟明家覆滅 中國打擊電騙有36計?

+ 2

隨後，緬甸警方陸續抓獲了我公安機關公開通緝的白所成、白應蒼、魏懷仁、劉正祥、劉正茂、徐老發6名犯罪嫌疑人，白應蘭、魏榕、魏青松、劉積光4名犯罪嫌疑人在逃。1月30日，緬警方決定將到案的上述6名犯罪嫌疑人以及我公安機關前期向其通報的另外4名重大犯罪嫌疑人移交我方。當天，公安部組織雲南公安機關民警赴緬甸執行包機押解任務，成功將相關犯罪嫌疑人押解回國。

公安機關有關負責人表示，為堅決徹底剷除緬北涉我電信網路詐騙犯罪「毒瘤」，公安部與緬甸警方持續開展執法安全合作，雲南公安機關不斷深化與緬甸相關地方執法部門的邊境警務執法合作，在前期持續不斷打擊下，截至目前，已有4.4萬名緬北涉我電信網路詐騙犯罪嫌疑人移交我方，其中幕後「金主」、組織頭目和骨幹171名，網上在逃人員2908名，有力打擊了境外詐騙集團的囂張氣焰，打擊工作取得歷史性重大戰果。

緬甸詐騙營｜大量疑犯移交內地 多地高鐵站現「蒙頭排排企」奇景

+ 8

公安機關將始終保持對此類犯罪的嚴打高壓態勢，不斷深化國際執法合作，持續緝捕電信網路詐騙犯罪集團重要頭目，縱深推進專項打擊行動，堅決維護人民群眾生命財產安全，切實維護邊境安全穩定。