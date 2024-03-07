兩會｜王毅四問美國：一聽到中國就緊張、焦慮，大國自信何在？

3月7日上午10時將於梅地亞中心新聞發布廳舉行外交主題記者會，中共中央政治局委員、中國外交部長王毅出席，針對中美關係，王毅強調「大國不應對抗，冷戰不應重來，中美關係關乎兩國福祉人類和世界的前途」，他指出，中國對美國三個立場是「相互尊重、和平共處、合作共贏」，批評美國無法正面看待中國的發展，「美國對中國的欲加之罪到了匪夷所思的地方」。



王毅四問美國：如果一門心思都在打壓中國，最終只會害了自己

王毅在記者會上，言詞犀利的四問美國。王毅質問「如果總是說一套做一套，大國的信譽何在？美國如果一聽到中國這兩個字就緊張、焦慮，大國的自信何在？美國如果只讓自己保持繁榮，不允許別國正當發展，國際公理何在？美國如果執意壟斷價值鏈的高端，只讓中國停留在低端，公平競爭何在？ ​​​」

王毅強調，美國面對的挑戰在自身而不在中國，如果一門心思都在打壓中國，最終只會害了自己。

王毅表示，中美關係關乎兩國人民福祉，關乎人類和世界前途。無論國際風雲如何變幻，中國始終保持對美政策的穩定性和連續性，始終本著對歷史、對人民、對世界負責的態度處理中美關係。我們的立場就是習近平主席提出的三原則：相互尊重、和平共處、合作共贏。這既是對中美關係半個多世紀經驗教訓的總結，也是對大國交往規律的把握，應當成為中美雙方的共同遵循和努力方向。

王毅說，相互尊重是前提，因為兩國社會制度和政治體制不同，只有尊重和認可差異，兩國交往才可持續；和平共處是底線，像中美這樣的兩個大國，發生衝突對抗後果不堪設想；合作共贏是目標，中美攜起手來，可以辦成很多有利於兩國、有利於世界的大事。

王毅表示，去年11月，中美元首在舊金山舉行歷史性會晤，雙方就推動中美關係止跌企穩、重回健康發展軌道達成了共識，明確了方向。習近平主席深刻闡明瞭中方對中美關係的基本方針和原則立場。拜登總統重申美國不尋求新冷戰，不尋求改變中國體制，不尋求通過強化同盟關係反對中國，不支持「台灣獨立」，並表示美國樂見中國發展富裕，不尋求打壓遏制中國發展，不尋求同中國脫鈎。

習拜會・習近平・拜登・中美關係：當地時間2023年11月15日，中國國家主席習近平同美國總統拜登在斐羅麗莊園舉行中美元首會晤。這是會談後，拜登親自將習近平送到上車處道別。（新華社）

王毅說，舊金山會晤以來，中美關係改善確實取得一些進展，這符合兩國和世界人民的利益和願望。但不得不指出的是，美方的對華錯誤認知仍在延續，所做的承諾並沒有真正兌現。打壓中國的手段不斷花樣翻新，單邊制裁的清單不斷延長，欲加之罪到了匪夷所思的程度。

王毅強調，「我們敦促美方認清歷史發展大勢，客觀理性看待中國的發展，積極務實地開展對華交往，言行一致地把承諾落到實處。」同中方一道，推動中美關係走上穩定、健康、可持續的發展軌道。

王毅表示，今年是中美建交45週年。習近平主席指出，中美關係希望在人民，基礎在民間，未來在青年，活力在地方。我們始終願意與美方加強對話溝通，推進各界人士友好往來，架起更多相互瞭解的橋梁，消除不必要的誤解和偏見。我們相信，雙方完全可以找出一條兩個不同大國在這個世界上的正確相處之道。

習拜會：2023年11月15日下午，中國國家主席習近平出席拜登為其舉辦的宴會後，兩人在費羅麗莊園散步交談。期間拜登向記者豎起拇指，表示會談進行得很好。（Reuters）

王毅：不能允許有的國家必須在餐桌上、有的國家只能在菜單裏

此外，在記者會上王毅強調「堅決反對一切強權霸凌行徑，維護發展中國家共同利益」，他指出，不能再允許誰的拳頭大誰就說了算，更不能允許有的國家必須在餐桌上、有的國家只能在菜單裏。

他強調，要確保國家不分大小強弱，都能在多極化的進程中平等參與、享受權利、發揮作用。