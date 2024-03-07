兩會｜王毅四問美國：一聽到中國就緊張、焦慮，大國自信何在？
3月7日上午10時將於梅地亞中心新聞發布廳舉行外交主題記者會，中共中央政治局委員、中國外交部長王毅出席，針對中美關係，王毅強調「大國不應對抗，冷戰不應重來，中美關係關乎兩國福祉人類和世界的前途」，他指出，中國對美國三個立場是「相互尊重、和平共處、合作共贏」，批評美國無法正面看待中國的發展，「美國對中國的欲加之罪到了匪夷所思的地方」。
王毅四問美國：如果一門心思都在打壓中國，最終只會害了自己
王毅在記者會上，言詞犀利的四問美國。王毅質問「如果總是說一套做一套，大國的信譽何在？美國如果一聽到中國這兩個字就緊張、焦慮，大國的自信何在？美國如果只讓自己保持繁榮，不允許別國正當發展，國際公理何在？美國如果執意壟斷價值鏈的高端，只讓中國停留在低端，公平競爭何在？ 」
王毅強調，美國面對的挑戰在自身而不在中國，如果一門心思都在打壓中國，最終只會害了自己。
王毅表示，中美關係關乎兩國人民福祉，關乎人類和世界前途。無論國際風雲如何變幻，中國始終保持對美政策的穩定性和連續性，始終本著對歷史、對人民、對世界負責的態度處理中美關係。我們的立場就是習近平主席提出的三原則：相互尊重、和平共處、合作共贏。這既是對中美關係半個多世紀經驗教訓的總結，也是對大國交往規律的把握，應當成為中美雙方的共同遵循和努力方向。
王毅說，相互尊重是前提，因為兩國社會制度和政治體制不同，只有尊重和認可差異，兩國交往才可持續；和平共處是底線，像中美這樣的兩個大國，發生衝突對抗後果不堪設想；合作共贏是目標，中美攜起手來，可以辦成很多有利於兩國、有利於世界的大事。
王毅表示，去年11月，中美元首在舊金山舉行歷史性會晤，雙方就推動中美關係止跌企穩、重回健康發展軌道達成了共識，明確了方向。習近平主席深刻闡明瞭中方對中美關係的基本方針和原則立場。拜登總統重申美國不尋求新冷戰，不尋求改變中國體制，不尋求通過強化同盟關係反對中國，不支持「台灣獨立」，並表示美國樂見中國發展富裕，不尋求打壓遏制中國發展，不尋求同中國脫鈎。
王毅說，舊金山會晤以來，中美關係改善確實取得一些進展，這符合兩國和世界人民的利益和願望。但不得不指出的是，美方的對華錯誤認知仍在延續，所做的承諾並沒有真正兌現。打壓中國的手段不斷花樣翻新，單邊制裁的清單不斷延長，欲加之罪到了匪夷所思的程度。
王毅強調，「我們敦促美方認清歷史發展大勢，客觀理性看待中國的發展，積極務實地開展對華交往，言行一致地把承諾落到實處。」同中方一道，推動中美關係走上穩定、健康、可持續的發展軌道。
王毅表示，今年是中美建交45週年。習近平主席指出，中美關係希望在人民，基礎在民間，未來在青年，活力在地方。我們始終願意與美方加強對話溝通，推進各界人士友好往來，架起更多相互瞭解的橋梁，消除不必要的誤解和偏見。我們相信，雙方完全可以找出一條兩個不同大國在這個世界上的正確相處之道。
王毅：不能允許有的國家必須在餐桌上、有的國家只能在菜單裏
此外，在記者會上王毅強調「堅決反對一切強權霸凌行徑，維護發展中國家共同利益」，他指出，不能再允許誰的拳頭大誰就說了算，更不能允許有的國家必須在餐桌上、有的國家只能在菜單裏。
他強調，要確保國家不分大小強弱，都能在多極化的進程中平等參與、享受權利、發揮作用。