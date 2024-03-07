兩會．外長記者會｜王毅：縱容台獨就是挑戰中國主權

十四屆全國人大二次會議7日上午10時，在梅地亞中心新聞發布廳舉行記者會，邀請中共中央政治局委員、外交部長王毅就「中國外交政策和對外關係」相關問題回答中外記者提問。



新加坡媒體《聯合早報》提問，兩岸的統一前景是否在台灣1月大選結束後更顯黯淡？兩岸雙方應採取怎樣的措施避免緊張升級？

外交部長王毅。（01直播截圖）

王毅首先依循外交部過往辭令，重申「台灣地區選舉只是中國的一個地方選舉，選舉結果無法改變台灣是中國的基本事實也改變不了台灣必將回歸祖國的歷史大事」。

王毅強調，世界180多個國家重申支持一個中國的原則，可見一個中國是國際普遍的認識，「遲早會看到國際社會支持一中原則的全家福照片，這只是時間問題」。

對於台海和平的維護，王毅直言，「堅持一個中國原則越有力，台海和平就越有保障」，「我們的政策很清晰，就是繼續以最大誠意爭取和平統一的前進，底線也很清楚，就是絕不允許台灣從祖國分裂出去」。

王毅警告，台灣島內誰想搞「台獨」，必將遭到歷史的清算，國際社會誰要縱容支持台獨，就是挑戰中國的主權，必將引火燒身，自食苦果。

最後，王毅申明，海峽兩岸骨肉相連，民族根脈不可分離，「所有炎黃子孫，所有龍的傳人都應秉持民族大義，共同反對台獨，支持和平統一」。