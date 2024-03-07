無996、4.5天工作制　樂視再惠打工人：履歷無需填年齡及婚育信息

繼宣布執行每周4.5天工作之後，國際三八婦女節之際3月7日，樂視官方發文表示，即日起，在樂視招聘環節，面試簡歷無需填寫年齡和婚育信息，35歲及以上員工與34歲及以下年齡員工比例為1.5:1；男女員工比例為1.6:1。



樂視發文稱，從兩年前的3月8日開始，面對女性應徵者，樂視開始在面試中不再提問婚育相關的問題，同時推出了一系列保障婦女職場發展權益的基礎性措施。即日起，在樂視招聘環節，應聘者簡歷中無需填寫年齡、婚育等情況，且在辦理入職流程及在職階段，只有負責員工檔案管理的人員有權查看應聘者的身份證件等個人資料。

樂視官方賬號稱，年齡、婚育情況都不應成為能否勝任某項工作的評判標準，也不應成為阻礙個人實現自我價值的絆腳石。並在評論區補充，樂視目前男女員工比例為1.6:1；35歲及以上員工與34歲及以下年齡的員工比例為1.5:1。

雖然自2017年樂視創始人賈躍亭前往美國再未回國後，樂視400名員工進入「群龍無首」的狀態。不過樂視經營狀態一切正常，而且還於2023年1月1日起率先實現「每周四天半」的工作制度，保障員工休息就醫，或陪伴家人、緩解工作焦慮等。

樂視也曾回應網民透露的「依靠運營和版權收入養活員工，過著沒有老闆的神仙日子，無996、無內卷」的說法，表示「基本屬實，樂視確實沒有996，而且以後也不會有。」

樂視視頻宣布，實行「每周四天半」工作制度。（微博@樂視視頻）

2023年樂視率先實現「每周四天半工作制」引發網民嫉妒，爭先求職；這次為求職的打工人提供更加合理人性化的求職措施，再次獲網民大讚，並紛紛表示「哪裏投簡歷？」：

沒有老闆的公司就是好公司



希望把這個事法律化起來



希望更多企業能積極響應國家號召，以實際行動保護公民的合法權益。



賈老闆一直不回來，樂視都快混成模範公司了



靠《甄嬛傳》養活起來的公司，就是不一樣



樂視自從賈老闆走了，一直走在勞動法前面



這才是天下大同啊，沒有老闆，員工自治，羨慕

