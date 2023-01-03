內地「大廠」樂視宣布執行每周4.5天工作制　網民嫉妒：還招人嗎

與內地其他大型互聯網公司的「內捲化」制度不同的是，影片網站「樂視視頻」周二（3日）宣布，公司自今年1月1日起實行「每周四天半」工作制度，即除了雙休日之外，每周三還可彈性安排工作。



樂視視頻宣布，實行「每周四天半」工作制度。（微博@樂視視頻）

樂視視頻官方微博發布由CEO張巍簽發的《2023致全體員工的一封信》稱，公司從2023年1月1日起執行「每周四天半」工作制度，即每周三實行彈性的半天工作制度，考勤時間調整為連續的5小時，例如上午10時至下午15時或上午11時至下午16時。

樂視視頻指出，「每周四天半」工作制度有利於員工和家人及時就醫、有利於緩解「周一工作焦慮症」、有利於員工學習和提高專業技能、有利於提升家庭幸福感。

樂視視頻還稱，公司在2022年3月經營狀況改善，恢復了2年前降低的薪酬；4月和5月開啟居家辦公模式開啟；9月告別樂視大廈搬入新家，2022年公司業務總體平穩，經營業務實現了現金流平衡，並且前三季度雖有5周居家辦公，整體業績目標均如期達成。

「每周四天半」工作制度隨即引發廣泛關注，網民紛紛表示嫉妒：

「需要看大門的麼？」



「我馬桶擦的賊（非常）亮，需要不。」



「還招人嗎，要求不高，每個月四千塊就可以，什麼活都能幹。」



「祝樂視萬古長青！！祝你們老闆長命百歲！！」



「還招人嗎？特長就是：甄嬛傳看了300多遍。你給我上一句台詞我就能說出來下一句。」

