蔡英文成｢全球百大權勢女性｣名列30　福布斯：領導力被視全球典範

美國《福布斯》（Forbes）雜誌近日公布2023年「全球百大最有權勢女性」名單，台灣總統蔡英文名列第30。



福布斯介紹道，蔡英文2016年當選為台灣第一位女性領導人，任內促進台美關係發展，並矢言透過生物科技和綠色能源領域的舉措刺激經濟，使台灣成為世界舉足輕重的一員。2020年，她以超過57%得票率連任，在新冠疫情期間的領導力被視為全球典範，當年台灣制定嚴格的接觸追蹤計劃，以防止大規模傳染。

在台灣出生的蘇姿丰榜上有名，位居第49。（聯合報）

另一方面，1969年生於台南的超微（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰（Lisa Su）亦榜上有名，位居第49。據介紹，蘇姿丰3歲時就隨父親蘇春槐移居美國，先後取得麻省理工學院（MIT）電機工程學士、碩士與博士學位，並進入德州儀器（TI）、國際商業機器公司（IBM）和飛思卡爾（Freescale）任職。她2012年轉任超微擔任資深副總裁，兩年後升任執行長。

今年「全球百大最有權勢女性」名單前四名依序是歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）、歐洲央行總裁拉加德（Christine Lagarde）、美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）、意大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）和美國人氣女歌手泰勒絲（Taylor Swift）。其中，泰勒絲從第79名竄升到第5名，體現一種新的影響力原型，不再限於傳統政治和企業力量，且遠遠超越傳統娛樂的範疇。而前四名則展現出女性也能在向來由男性主導領域發揮影響力，並在制定經濟政策和立法架構方面扮演關鍵角色。