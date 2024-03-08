國安部點名：軍事迷是間諜案高危群體

國家安全部微信公眾號7日發文，點名提醒「軍事發燒友近年來已成為涉軍領域間諜、竊密、洩密案件的高危群體」，警示一些涉案人員的國家安全意識淡薄，缺乏法律、保密、防範意識，不知不覺給軍事安全帶來隱患，甚至造成危害，個人也承擔嚴重的法律後果。



國家安全部發文指出，一些軍事發燒友偷赴重要部隊、軍工企業周邊活動，伺機觀察、攝錄部隊演訓動向和「明星武器裝備」，甚至擅闖軍事禁區非法拍攝涉軍涉密內容；有的是部隊退轉人員聯絡現役戰友，打探各種消息，甚至直接索要內部資料；還有的在國際國內網站廣泛搜集涉軍資訊，製作專業涉軍材料；有的是「包打聽」和「搬運工」，積極轉發或公布網絡涉軍資訊。

文章進一步提出分類，指從發布的涉軍資訊內容來看，一類是密切追蹤的高新武器裝備動向和發展變化，涉及裝備數量、型號、部隊駐地、飛機編號等敏感涉密信息。另一類是建立涉軍敏感資訊資料庫，在群體、網站共用，並不斷更新完善。

文章還列出軍事迷洩密的三大風險：一是軍事迷觀搜的點位數據、周邊環境一旦洩露，將成為境外情報部門「不花錢、不費心、免經營」的情報源；二是境外間諜情報機構會以軍事迷身分潛藏在涉軍網絡群組中，參與話題討論或線下活動獲取關鍵資訊；境外人員混在軍事迷群體中，針對性物色、篩選敏感部位人員，以感情拉攏、金錢誘惑鎖定目標策反，威脅國家安全。

今次國安部針對軍事迷與國家安全關聯的發文，並非國安部門首次示警。近年來，網上經常流傳有關國產航母、解放軍機等建造進度的照片與「看圖敘事」，國安部去年12月23日便曾發文警告軍事迷，切勿洩露新型軍事裝備的建造進度、技術細節以及軍事行動部署。