國產電動車慘遭50噸貨車翻側壓變形　車內3人奇蹟生還毫髮無傷

山西忻州日前發生嚴重車禍。一輛載重49噸的運煤貨車，轉彎時突然失控翻側，壓住一輛停泊在路邊的私家車，導致車廂嚴重變形。幸運的是，私家車上的3人奇蹟般死裏逃生。



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車禍發生於周三（6日）傍晚，一輛載重49噸的運煤貨車前往目的地途中，在道路轉彎處失去控制翻側，將一輛私家車壓住。網傳影片顯示，整輛貨車翻側，私家車近一半的車身都被壓住，嚴重變形受損，但前排一側的車門仍能打開。

事發後，私家車上的司機與2名乘客迅速撤出。經醫院檢查，除1人有肌肉拉傷外，其他2人均毫髮無傷。據了解，被壓的私家車為國產汽車品牌「深藍」的S7電動車。

車主透露，深藍汽車和當地經銷商事發後，即時將包括自己在內的3人送往附近醫院，並積極協助處理相關善後事宜。雖然事故原因目前仍在調查中，但在獲得家人的同意後，他又在經銷商處重新訂購了一輛新車。

車禍還引起深藍汽車CEO鄧承浩的關注，他發文稱，「這個好嚇人，還好深藍S7經受住了考驗，車身爭氣，深藍超級增程爭氣，抵抗住了50噸大貨車的側翻，確保了車內3人的完全平安！事故後，我們這位車主直接下訂了一輛新的智駕版S7，感謝車主對深藍汽車的信任，祝大家都能出行平安。」