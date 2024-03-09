外媒曝光「79號文件」：官方要求國企2027年前汰換外國軟件

中國政府發布內部文件「79號文件」，要求國內在金融、能源等方面的國有企業，在2027年以前汰換其IT系統內的外國軟件。



華爾街日報（The Wall Street Journal）7日報道，2022年中國政府暗中下達「79號文件」敏感指令，要求在金融及能源等方面的國有企業，在2027年前汰換信息科技系統內的外國軟件。該報道認為，這項簡稱為「消Ａ」的行動，對在中國發展的美國公司是「不祥之兆」。

報道援引知情人士消息指稱，該指令實施至今，確實已見成效。包括Dell、IBM和思科系統等公司的大部分設備，已逐漸被中國競爭對手取代。

「79號文件」針對從提供軟件、支援日常基本辦公業務運作到管理供應鏈的外國公司，該領域是外國科技公司在中國獲利的最後堡壘之一。其中微軟和甲骨文這類公司正在此一領域節節敗退。

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報道評論認為，北京此舉是中國多年來從半導體和戰鬥機等關鍵技術、到穀物等生產各方面，設法推動自給自足的一環。其更廣泛的策略旨在減少中國在食品、原料和能源上仰賴美歐等西方國家，轉而以其國內供應鏈為主。

「79號文件」由國務院國有資產監督管理委員會2022年9月發布。該機關負責監管中國國有企業部門，包括中國百家最大上市公司的60多家。該指令發布時，當局還要求國企每季上呈有關電子郵件、人力資源和業務管理方面改以中製軟件取代外國軟件的進展。

報道引數據表示，內地公部門支出202年達人民幣48萬億元，並指該指令藉由強大購買力作為中國科技公司後盾，進而改善其產品，並縮小與美國競爭對手的技術差距。

知情人士說法稱，中國國企的確盡力加大對國內品牌的購買力道，買方包括銀行、金融經紀公司和郵政系統等公共服務機構，儘管中國國內替代品有時並不好用。