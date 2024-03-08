中國外交｜罕評美國「內病外治」　金燦榮：中國期望關係穩定不變

外交部長王毅7日主持今年外交主題記者會，針對中國外交政策和對外關係回答中外記者的提問。中國人民大學國際關係學院教授、美國問題專家金燦榮認為，中國外交本身的闡述在這場記者會上佔了很大的比重，除了表態中國重視中美關係穩定，王毅也突出美國「內病外治」，說法上比較罕見。此外，「一帶一路」倡議的成功，連帶惠及全球南方國家自信上升，金燦榮認為相關發展，足以體現並作為動盪世界中的和平力量。



內媒《觀察者網》8日刊出中國人民大學國際關係學院教授、美國問題專家金燦榮專訪內容，針對今屆外交主題記者會的形式與內容，金燦榮認為有以下特點：首先是今屆未安排總理記者會，轉而安排經濟、外交、民生三個主題記者會，故而王毅這場記者會受到更多的關注度；其次則是王毅全場共回答了21個問題，全面性是第二個特點。

中國人民大學國際關係學院教授金燦榮點評今屆外交主題記者會，認為全面性闡述中國外交是特點。（資料圖片）

金燦榮表示，中國外交本身的闡述佔比很大是特點三，包含強調平等、包容，反對那種「誰的拳頭大誰說了算」的外交，反對西方中心主義那種居高臨下、搞三六九等的外交。這些都是針對中國外交本身的闡述。

尤其醒目的話題，則落在王毅對美國的「四問」。金燦榮認為，北京依舊希望中美關係穩定，同時中國對美政策穩定不變，但王毅鮮明指出中美關係的癥結所在，問題出在美國自己身上，提出美國「內病外治」，則是比較罕見，如王毅直接給出「當前中美關係問題的癥結在於美國的不自信，美國自己的問題無法解決，就歸咎於外部，尤其是歸咎於中國」說法。

王毅在回答記者提問時表示，「四問美國」質疑美方總是說一套做一套，也暗批美企圖在人工智慧上搞「小院高牆」，將犯下新的歷史錯誤。（香港01 直播截圖）

在台灣問題方面，金燦榮點評王毅基於許多標準的、經典的表述，如說北京會盡最大的努力爭取和平統一，實現台海和平就要遏制「台獨」勢力等，「表述還是比較穩」。

金燦榮特別提到近日有關海軍政委袁智華答覆004號航母進展，指並未遇到什麼技術障礙、「快了」，金燦榮認為這個信號是比較積極的，「從這個角度上看，我們的軍事現代化是比較順利的，解決台灣問題的物理手段正在加強」。

金燦榮並以「兔子的尾巴長不了」比喻，認為留給台獨勢力蹦躂的時間已經不多。

最後，針對「一帶一路」與全球南方國家議題，金燦榮舉去年10月在北京成功召開了第三次「一帶一路」峰會為例，定義「一帶一路」是一種非常新的國際合作方式。除了王毅所謂，「中國是動盪世界中的和平力量，『一帶一路』就是比較集中的體現」說法外，金燦榮認為，「一帶一路」最明顯的就是對經濟發展有直接的促進作用。

2023年10月18日上午，習近平在北京人民大會堂出席第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇開幕式並發表題為《建設開放包容、互聯互通、共同發展的世界》的主旨演講。這是會前，習近平與出席高峰論壇的外國國家元首、政府領導人和國際組織負責人等國際貴賓集體合影。（新華社）

金燦榮總結「一帶一路」的相關合作，解決了不打仗、有基礎設施、有穩定的可預測的政策等前提，切合發展中國家的燃眉之急，同時中國也透過貿易增長實現了雙贏。

至於間接影響則表現在中國對這些國家的影響力，以及全球南方國家面對西方的自信不斷上升兩個層面。諸如法國在原來所謂的「法屬非洲」不再能隨心所欲進行干預，以巴衝突爆發後，全球南方國家不懼美國的淫威，堅定地支持巴勒斯坦，如南非把以色列告到了國際刑事法庭，巴西總統盧拉直接把以色列在加沙的行動定義為「種族滅絕」等等；與此同時，隨著沿線高鐵的開通，相關國家對於中國產品的評價已出現明顯改變。金燦榮樂道，「一帶一路」倡議即是人類命運共同體最典型且具體的政策落實。