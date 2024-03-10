兩會︱火箭軍原政委徐忠波再次露面　僅以「謝謝」回應記者提問

去年7月被免職的中國人民解放軍火箭軍原政委徐忠波，在今年兩會期間再次露面，但面對記者「平安了嗎」等問題，僅以「謝謝」回應。



據港媒報道，徐忠波星期五（3月8日）上午出席本次全國人大會議第二次全體會議。面對記者「平安了嗎」「未來軍隊建設」等問題，徐忠波都以「謝謝、謝謝」回應。



報道稱，徐忠波身姿挺拔，看起來精神和氣色不錯，與身旁的解放軍空軍副司令員徐安祥邊走邊聊。

今年64歲的徐忠波曾任西部戰區陸軍政委、軍委聯勤保障部隊政委， 2020年7月晉升上將軍銜。

2020年7月29日，中央軍委晉升上將軍銜儀式在北京八一大樓隆重舉行。中央軍委主席習近平向晉升上將軍銜的火箭軍政治委員徐忠波同志頒發命令狀。 （新華社）

解放軍戰略軍種火箭軍去年（2023年）傳出集體腐敗案，7月火箭軍原司令員李玉超、原政委徐忠波被免職；10月李尚福被免除國務委員和防長職務；12月九名軍方將領被罷免人大代表職務，其中多人曾在火箭軍任職，包括連續兩任火箭軍司令員周亞寧和李玉超，以及火箭軍原參謀長、副司令員李傳廣等。

徐忠波星期一（3月4日）已在解放軍和武警部隊人大代表團成立會上亮相，這是他被免去火箭軍政委職務後首次露面。

此前被免職的火箭軍原政委徐忠波（左三）3月4日出席解放軍和武警部隊代表團成立會。（央視影片截圖）

中國官方數據顯示，今年的全國人大代表人數由去年的2977名降至2956名。被終止或罷免人大代表資格的24人中，有10人為解放軍代表，均為高級將領。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

