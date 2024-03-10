兩會︱火箭軍原政委徐忠波再次露面 僅以「謝謝」回應記者提問
撰文：聯合早報
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去年7月被免職的中國人民解放軍火箭軍原政委徐忠波，在今年兩會期間再次露面，但面對記者「平安了嗎」等問題，僅以「謝謝」回應。
據港媒報道，徐忠波星期五（3月8日）上午出席本次全國人大會議第二次全體會議。面對記者「平安了嗎」「未來軍隊建設」等問題，徐忠波都以「謝謝、謝謝」回應。
報道稱，徐忠波身姿挺拔，看起來精神和氣色不錯，與身旁的解放軍空軍副司令員徐安祥邊走邊聊。
今年64歲的徐忠波曾任西部戰區陸軍政委、軍委聯勤保障部隊政委， 2020年7月晉升上將軍銜。
解放軍戰略軍種火箭軍去年（2023年）傳出集體腐敗案，7月火箭軍原司令員李玉超、原政委徐忠波被免職；10月李尚福被免除國務委員和防長職務；12月九名軍方將領被罷免人大代表職務，其中多人曾在火箭軍任職，包括連續兩任火箭軍司令員周亞寧和李玉超，以及火箭軍原參謀長、副司令員李傳廣等。
徐忠波星期一（3月4日）已在解放軍和武警部隊人大代表團成立會上亮相，這是他被免去火箭軍政委職務後首次露面。
中國官方數據顯示，今年的全國人大代表人數由去年的2977名降至2956名。被終止或罷免人大代表資格的24人中，有10人為解放軍代表，均為高級將領。
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