兩會︱國家金融監管總局長李雲澤：當前中國金融風險總體可控

國家金融監督管理總局局長李雲澤11日（周一）在十四屆全國人大二次會議第三場「部長通道」上接受採訪時表示，發展尤其是高質量發展是防範化解風險的根本之策，當前我國金融風險總體可控，要堅定不移走中國特色金融發展之路，牢牢守住不發生系統性金融風險的底線。



國家金融監督管理總局局長李雲澤11日（周一）在十四屆全國人大二次會議第三場「部長通道」上接受採訪。（央視）

李雲澤表示，當前我國金融風險總體可控，我國銀行業、保險業運行平穩，尤其主要金融機構經營穩健，可以說我國金融安全的基本盤非常穩固。無論對照國際還是國內的監管標準，我國金融業的主要體檢指標都處於健康區間。截至到去年末，我國銀行業的不良貸款率1.6%，撥備覆蓋率205%，資本充足率15%，保險償付能力充足率197%。

李雲澤表示，「雖然一些地方存在高風險中小金融機構，但是無論總體數量還是個體規模，在我國整個金融業中佔比都很低，而且我們正在積極會同相關的地方黨委政府精準失策，有力有序推動風險的化解」。

李雲澤強調，應對風險，我們有充足的資源條件。我國有黨中央集中統一領導的政治優勢，有集中力量辦大事的制度優勢，尤其我國經濟長期向好的基本趨勢沒有改變，這是我們防範化解金融風險最大底氣、最強支撐和最有力保障。我國銀行業、保險業資本和撥備總額超過50萬億人民幣，我們還有金融穩定保障基金，各種行業保障基金，可以說我們抵禦風險的家底非常扎實。

此外，李雲澤又表示，正在研究降低乘用車貸款首付比，同時進一步優化新能源車險的定價機制。