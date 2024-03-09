兩會｜加強台灣愛國教育？台灣省人大：不認同自己是中國人是悲劇

全國兩會期間，3月9日「台灣省代表團」團組會議早舉行，台灣經濟學家林毅夫妻子陳雲英指出，台灣選後走向三黨共治，弱化了台灣社會，並強調「賴蕭配」得票只有40%，並不代表台灣主流民意。



陳雲英表示，自己今年提出的建議圍繞加強台灣青年實施愛國主義教育，「不認同自己是中國人是一個悲劇！」



據了解，「台灣省代表團」今年共有13位人大代表出席大陸全國兩會，分別來自科技、文化教育、醫療衛生和經濟界，大多是在中國大陸出生的台灣籍人士。陳雲英是於2018年當選第十三屆全國人大代表，擔任台灣代表團成員。

（翻攝東森新聞雲）

3月9日團組會議在北京人民大會堂台灣廳舉行。陳雲英強調，國台辦認為這是「地方選舉」，選舉結果「在我們看起來也不代表主流民意」，她強調賴蕭得票「是40%」，更多的年輕人，尤其可能是「具有綠的背景的」投了民眾黨，值得注意的「民眾黨在立法院有8個議席」。

她指出，台灣會從過去的「藍綠對抗」走向「三黨共治」的時代。她直稱這就是「台灣的社會在弱化」，「我們不說它崩潰，它在弱化的過程當中，分離主義的活動是會非常猖獗的」。陳雲英強調，面對台獨的各種炒作，中國大陸主要做的工作「還是要不斷推進為台灣同胞謀福祉，為祖國的最終統一有作為」。

陳雲英：兩岸交流不會停止

至於兩岸交流的情況，她則強調兩岸交流不會停止，「除非是島內有人炒作或者操作阻礙台灣同胞來到大陸的途徑或方式」。

陳雲英稱，大陸一定會盡最大的誠意、做最大的努力，歡迎每一個台灣同胞來到大陸，不管是求學、就業、創業、經商等。她並說，就兩岸往來的常態化、正常化，「相信會持續高漲，而且會全面升溫」。

陳雲英表示，自己今年提出的建議圍繞加強台灣青年實施愛國主義教育，「不認同自己是中國人是一個悲劇！」（翻攝聯合報）

陳雲英介紹這次兩會提出的建議，其中一點是關於加強台灣青少年實施愛國主義教育，「我是心疼台灣實施『去中國化教育』，每年新增幾十萬不認同自己是中國人的新選民，再在每一次選舉中，經過煽情的造勢動員，再一次加深洗腦。」

「不認同自己是中國人是一個悲劇！」，陳雲英強調，台灣同胞來大陸的有利的因素持久存在，一是語言文化無障礙，二是距離最短，三是中國大陸經濟體量最大。

她接著批判道，「難道要讓台灣青年沒有未來、沒有前途嗎？封閉在一個3.6萬平方公里的島內嗎？大家要打開自己的大腦思考，如果是有目的、理性、有情感的思考，最後一定是會選擇到祖國大陸。」