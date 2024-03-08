兩會｜新面孔首次亮相｢部長通道｣　民政部長陸治原談老齡化問題

周五（8日），十四屆全國人大二次會議第二場「部長通道」舉行，去年12月出任民政部部長的陸治原首次走上部長通道。



陸治原首次走上部長通道。（網上圖片）

公開履歷顯示，陸治原，男，漢族，1964年8月生，研究生學歷，經濟學博士，中共黨員。第二十屆中央委員。

陸治原曾任陜西省渭南市委書記；陜西省副省長；遼寧省委常委、省委組織部部長；山東省委常委、青島市委書記；山東省委副書記、青島市委書記等職。

陸治原去年12月出任民政部黨組書記、部長。（網上圖片）

去年12月29日，十四屆全國人大常委會第七次會議經表決，決定任命陸治原為民政部部長。陸治原現任民政部黨組書記、部長。

部長通道上，陸治原指出，截至2023年底，中國60歲以上的老人達到29700萬，佔總人口的比重為21.1%，65歲以上的老年達到21700萬，佔總人口的比重為15.4%。

陸治原說，中國老齡化具有老齡人口規模巨大、老齡化進程速度快、應對人口老齡化任務重這三個顯著特征。下一步民政部將健全社會保障體系，就是要解決養老資金來源問題；健全養老服務體系，就是要解決由誰來提供養老服務，提供什麽樣的養老服務問題；健全健康支撐體系，就是要解決「老有所依」，老年人的康養問題。

陸治原指出，截至2023年底，中國60歲以上的老人達到29700萬，佔總人口的比重為21.1%。（視覺中國）

陸治原表示，調查顯示，大多數老年人還是願意選擇居家養老方式。民政部門要順應這一需求，為居家養老提供服務，要讓老年人在家門口就可以養老，在家門口就能夠享受到便捷的養老服務。

此外，工業和信息化部部長金壯龍，生態環境部部長黃潤秋，交通運輸部部長李小鵬，國家市場監督管理總局局長羅文等部分列席會議的國務院有關部委主要負責人出席部長通道。