河北燕郊爆炸　現場冒巨大火球車輛被炸　已致1死22傷

3月13日7時55分，河北廊坊燕郊小張各莊村一老小區底商餐飲店發生爆炸，現場響聲巨大，央視新聞報道，已有傷者送往醫院，目前傷亡情況不明。多位市民稱，三河市燕郊鎮文化大廈路口發生爆炸。事故發生後，三河市應急管理局回應稱，事故調查組已前往現場處置，廊坊市應急管理局回應稱，消防部門正在救援。



據三河市應急管理局通報，三河市燕郊一炸雞店發生疑似燃氣洩露引發的燃爆事故，應急、消防、衛健等有關部門第一時間趕赴現場全力救援處置。截至目前，事故已造成1人死亡，22人受傷。廊坊消防通告表示，目前火勢已得到有效控制，救援工作正在緊張進行。



網傳影片顯示，現場爆炸威力較大，波及面較廣，附近建築玻璃被震碎，路面多輛汽車受損，地面一片狼藉。事發原因疑似燃氣爆炸。

有當地網民稱，「一大早以為發生地震」、「聽到不止一聲響聲。」有目擊者稱，「看到巨大火球騰空而出，多棟房屋受損，車輛被炸，路上全是救護車」，目前官方未通報人員傷亡情況。

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附近商戶表示，早上8時聽到「嘭」一聲爆炸聲。她出門看到，旁邊一棟樓著火了，整棟樓幾乎被炸沒了。爆炸發生時，附近道路有很多機動車，這些車輛也在爆炸中受到波及。

迎賓路另一商戶介紹，發生爆炸的樓棟是距離他們店子附近數十米的一棟矮房子。爆炸發生後，這名商戶家店鋪的玻璃和天花板都被震碎或掉落，店鋪所在樓棟整體受損嚴重，所幸他和附近商戶都安全。

據悉，受損建築物內有招待所（小型酒店）。爆炸傷者已分別送往多家醫院，燕郊當地一家醫院稱，已經有多名傷者在醫院救治，「傷勢輕的和重的都有。」截至目前事故造成1死22傷。