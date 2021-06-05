瞄準轟20｜美軍緊急部署極音速武器　對準解放軍跨區戰略優勢

撰文： 陳宗逸 最後更新日期： 2021-06-05 17:30

「戰略轟炸」這樣的武器與戰術，原本被認為在冷戰之後，將會喪失其在戰史上的重要地位。這個屬於冷戰時核威攝戰略的遠程轟炸機概念，在當年也是基於軍種本位主義，海軍、陸軍與空軍都需要在核威攝戰略中佔有一席之地而來。

如今，潛射核彈被認為是核威攝戰略最有效的前進部署方式，陸基洲際彈道導彈從1960年代後，美軍幾乎不再改用新彈。至於空軍的戰略核威攝能力，從主力轟炸機B-52H、B-1B至B-2都在後冷戰的反恐低度衝突中扮演要角，其戰略轟炸、核威攝的角色已經模糊化，但是，這個局面，將因為中國大陸解放軍發展轟20此類的戰略轟炸能力，將捲土重來，成為戰略支柱之一。

美軍即將以B-21逐步將B-52H和B-1B二個年高德劭的冷戰時代戰略轟炸機，退出現代數位戰場。（U.S.A.F）

當然，21世紀並非1950年代，由轟炸機攜載核彈投射至敵境的方式，早就已經被淘汰。現代的戰略轟炸機，具備有遠程距外攻擊能力，早在1980年代、蘇系長程防空系統的成熟而改變面貌。進入21世紀，不論是中、俄都擁有地面防空超過400公里的S400此類的反導防空系統，轟炸機要越過領土實施轟炸，幾乎是不可能之事，即使是匿蹤設計的戰略轟炸機，幾乎也躲不過防空系統急速發展的現實，故由戰略轟炸機攜載極音速武器實施攻擊，將是未來「戰略轟炸」的面貌。

B-21下一代遠距轟炸機的推出，僅是美軍改良未來戰略威攝面貌的第一步而已，未來研發的重點除了匿蹤、極音速轟炸機的換代外，極音速武器將是部署的重點。（U.S.A.F.）

近期美軍公佈下一代極音速與遠程武器的採購與部署進度，包括美國陸軍新一代PrSM戰術彈道導彈進入增量二發展階段，在加裝資料鏈與新終端尋標器後將具備攻擊移動式海面與陸地目標能力，有效射程亦將從原本的499公里延伸至650公里，並預定於2025年間進入成軍服役階段。

三支陸軍LRHW長程極音速武器營將分別在2023年、2025年，以及2027年間成軍，自第二支LRHW營起將引進新一代資料鏈，終端尋標器，以及導航系統科技，使其得以大幅減少對GPS的仰賴，並且能夠攻擊移動式目標。

LRHW長程極音速武器將改變未來美軍戰略威攝的基本面貌。（U.S.Army）

海軍在2022年財政年度正式啓動OASuW增量二種長程極音速空射反艦武器需求研發案，將囊括目前美國國內各式衝壓引擎（Scramjet）推進戰術島彈研究計畫。而美國海軍三艘DDG1000陸攻驅逐艦上的AGS長程精準陸攻火炮系統將由APM大型垂直發射管模組所取代，預定自2025年起，每艘DDG1000將安裝四套APM模組並攜帶12枚。海基CHGB極音速滑翔彈，其最高飛行時速據稱為17馬赫級，有效射程根據已知試射驗證顯示至少在2,500英里（4,000公里）以上。

美國海軍在2022財政年度的預算中，首度納入了遠距對艦導彈（LRASM）的採購（之前的採購都是來自空軍）。美國空軍在同期預算中首度納入了空射極音速武器系統採購預算，以1.61億美元的經費採購12枚AGM-183A的初始低量生產彈。

AGM-183A（Air-Land Rapid Response Weapon, ARRW）空射快速反應武器系統，將是未來美軍空中戰略威攝的主力，近期才剛剛由B-52H上試射成功，速度高達20馬赫。（U.S.A.F.）

美國空軍在2022財政年度預算規劃中提出了二億多美元的預算需求用於支應HACM極音速攻擊巡航飛彈計畫的研發。相對於使用大型固體火箭推進的AGM-183A極音速滑翔彈，使用Scramjet推進科技的HACM彈體要輕小緊緻得多，據稱能夠掛載四枚AGM-183A的轟炸機如果改掛HACM的話，足可掛載20枚甚至更多。美國空軍也計畫驗證將C-17運輸機改裝成空中遠攻火力機，距外投射JASSM-ER的可行性。

美軍軍火庫內，在2030年代，將塞滿各種型號複雜的極音速載具與導彈。（Raytheon）

美國空軍表示在B-21次世代匿蹤戰略轟炸機的研發預算中，將包括兩架驗證測試原型機的建造預算。而B-21的儘早面世，也是針對中國大陸轟20出現的一種抗衡的威攝動作。

B-21突襲者（Raider）遠程打擊轟炸機（Long Range Strike Bomber, LRS-B）是美國空軍正在緊密研發的遠程轟炸機，未來將逐步取代美軍現役年高德劭的B-52H和B-1B轟炸機，而取代B-2轟炸機者另有一個叫做下一代轟炸機（NGB）計畫，目前面貌模糊。

一旦轟20真正面世，解放軍將與美軍成為全球唯二擁有跨洲戰略轟炸的空軍大國，轟20搭配解放軍型號複雜多樣的極音速武器，被美軍視為嚴重威脅。（現代兵器）

而且NGB計畫還僅是過渡期的轟炸機計畫，真正成為美軍戰略轟炸機隊的轟炸機，稱為「2037轟炸機」（2037 Bomber）計畫，此機將結合匿蹤設計、極音速飛行、遠程距外轟炸和有人/無人駕駛模組的輕易更化，是美軍真正的遊戲規則改變者。

除了即將面世的B-21突襲者轟炸機外，美軍的下一代匿蹤極音速轟炸機，將在2030年代連串出現，結合有人與無人駕駛模組。（Lockheed Martin/Boeing）

從上述美軍的準備中可以看出，為了緩解解放軍第一島鏈內的絕對戰略優勢，以及第二島鏈內的相對戰略優勢，以及解放軍源源不斷出鞘的各型匿蹤設計有人/無人戰轟機，和更加神秘的極音速載具、導彈技術，美軍窮盡想象力，甚至連運輸機載運導彈的方案都納入，也間接證實美軍的戰略庫存不足，正在急速追趕解放軍的戰略威攝能力。

而轟20即將面世，外型幾乎確認與B-21同級，按照解放軍推出一代、研發一代、預研一代的戰略，轟20之後的中國版「2037轟炸機」，其納入的操控水準，將不亞於美軍目前提出的遊戲改變者先進概念。