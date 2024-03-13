普京專訪今播出　大談核武與拜登特朗普

在3月13日播出的專訪中，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭等）表示，如果美國進行核試驗，不排除俄羅斯也會這麼做。他還談及美國總統拜登（Joe Biden）和前總統特朗普（Donald Trump），稱自己曾因喜歡拜登而遭特朗普指責。



普京接受「今日俄羅斯」國際媒體集團總裁、「一週新聞」節目主持人基謝廖夫的視像採訪於13日在「俄羅斯1」電視頻道和俄新社資源播出。同日，美媒指，拜登鎖定美國民主黨總統候選人提名資格，特朗普也鎖定美國共和黨總統候選人提名，「兩老對決」已是不可避免的局面。

普京受訪時談及特朗普還在任的時候。他說：「有趣的是，早在現今的總統候選人特朗普先生任職總統時的最後一年，他就指責過我喜歡拜登。這是4年多前的事了。他在一次談話中這樣對我說，『你希望睡着的喬贏？』」

普京也說，俄羅斯不會干預任何選舉，將會與任何一位當選的美國領導人打交道。

圖為2024年2月29日，俄羅斯莫斯科，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）走上講台向國會發表年度講話。（Sputnik/Dmitry Astakhov/Pool）

除了美國大選，普京也談到核武，他說，美國在發展核力量，但這並不意味着他們明天就要發動核戰爭，即便想也不能怎麼辦，俄羅斯做好了準備。

他說，如果事關俄羅斯國家的存亡，國家主權與獨立受到損害，俄羅斯準備使用核武器，俄羅斯已對核戰爭做好準備，但不認為一切會直接走到這個地步。

對於核試驗，普京稱：「如果他們進行這樣的試驗，那麼我不排除，我們也可能這麼做，還需要全面考慮，我們需不需要這麼做。」