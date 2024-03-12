俄羅斯士兵妻怒火街頭：讓丈夫回家！　普京順利連任的最大挑戰？

俄羅斯將於本月15至17日進行俄烏戰爭爆發兩年之後的首次總統選舉，隨着國內反對派政治家納瓦爾尼（Alexei Navalny，又譯納瓦爾尼）去世，總統普京在政壇上再無敵手，預料將輕易勝出選舉。



不過，烏克蘭戰爭引發一群俄羅斯士兵妻子於近期對普京構成罕見的挑戰，她們自去年底開始齊集在其競選總部外要求讓丈夫回家，公然挑戰該國對於反戰言論的禁令；這些士兵妻子、家屬們的持續怒火中燒，或成為該國在大選年間最棘手的難題之一。



34歲的Maria Andreeva是一位兒科醫生，2022年10月其同齡丈夫Ivan收到徵兵傳票，他當時並不太擔心，因俄羅斯國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）曾公開表示，應徵入伍者將主要保衛莫斯科在出兵時佔領的烏克蘭東部地區。Ivan原本預期自己不會參與任何戰鬥，並相信他很快就會回到莫斯科與太太重過簡單的生活，一同烹飪和照顧他們年幼的寶貝女兒。

但2023年 9 月，當軍方高級官員宣佈只有在烏克蘭戰爭結束後，所有應徵入伍者才會返回家園時，Andreeva感到非常震驚。此外，她還驚悉自己的丈夫有可能會被派往前線作戰。

Andreeva(左)重申，她是為了家庭的最大利益而行動的。(Put Domoy)

去年12月開始，Andreeva與約數十名婦女戴上白色頭巾，每星期到克里姆林宮附近舉行抗議活動，要求她們的丈夫從戰場上歸來，活動最多的一次有200人參加。在一次的抗議活動中，Andreeva對競選工作人員說：「普京已發布命令，我丈夫必須留在烏克蘭，我很想知道他什麼時候會發布我丈夫必須回家的法令」。這在禁止公開批評這場戰爭的俄羅斯，無疑是是一種挑釁的姿態。

抗議期間，有民眾對她的抗議行為表示不認同，認為她更應該為丈夫祈禱。但她怒吼着喊道：「然後呢？國防部的錢已經花光了，現在還要榨乾我們的人、榨乾最後的生命？他們回來是不是已經殘廢了？我會得到什麼？失去雙腿或雙臂的男人？抑或一個病倒的男人？妳不知道烏克蘭那裏發生了什麼嗎？」在俄烏戰爭持續近兩年仍未結束的情況下，這多少反映了部份士兵家屬的憤怒和絕望。

早前，Andreeva向美媒表示：「我是為了家庭的最大利益而行動的。我想要一個丈夫，我想讓我的女兒有一個父親。我並非嫁了一個軍人，我相信他還有比為祖國付出更多的角色。」她與被徵召入伍者的其他妻子們、母親和姐妹一起，發起了向議會官員請願和寫信的運動。她們還開通了一個名為「回家之路」（Put Domoy）的 Telegram 頻道，目前已有 7 萬多名用戶。

國防部長紹伊古曾公開表示，應徵入伍者將主要保衛莫斯科在出兵時佔領的烏克蘭東部地區。(Getty)

2022年9月，普京動員30萬名預備役，此舉在俄羅斯國內並不得民心，但他表示沒有必要不會再次大動員，因為還有數十萬人自願從軍。去年底，普京選擇與士兵們聚會，並宣布計畫在今年3月的總統選舉中競選新的六年任期。其後，普京經常出現在軍人家屬面前，包括那些在戰鬥中死亡的士兵的親屬，並曾讚揚他們的犧牲精神和英雄氣概。上月，普京告訴全國人民，俄羅斯在整個前線都處於強勢地位，並將繼續努力實現他所謂的「特殊軍事行動」的目標。

上世紀70年代以來的女性反戰傳統

自戰事開展以來，克里姆林宮曾因俄羅斯人表達反戰或任何形式的不同政見而對其進行監禁和懲罰，但卻默許Andreeva等士兵妻子、家屬的抗議活動舉行。

有分析指，克宮的無動於衷，某程度是反映了在大選期間應對婦女運動時所面臨的兩難境地。這些出來抗議示威的妻子、母親和姐妹們，她們要求歸還動員入伍的士兵的場面令普京感到不安，因這些家庭大多是工人階級和自詡為愛國者的人，大多是普京政治基礎的核心組成。

倫敦大學學院俄羅斯政治學副教授Ben Noble說：「這使得克里姆林宮在大選前的簡單敘述，即社會一致團結在普京周圍支持烏克蘭戰爭的說法受挫。」

按照官方規定，俄羅斯男兵每6個月可休假 14 天，但在俄烏戰事艱難，部份士兵未必獲得休假。(Getty)

這些抗議活動還觸動了不少俄羅斯人的神經，因該國有着悠久的女性反戰傳統和歷史。在1979年的蘇聯阿富汗戰爭和1994年的第一次車臣戰爭期間，俄羅斯婦女們經常舉行抗議活動，大聲疾呼反對徵召新兵，並敦促克里姆林宮讓士兵們回家。這些異議的聲音，過去曾經改變了公眾輿論對這兩場衝突的看法，因此當局絕對不敢輕視。

Andreeva自丈夫被徵召入伍至今只見過他兩次，這正是她進行抗議的一大機會。按照官方規定，男兵每6個月可休假 14 天，但不少士兵妻子、家屬們卻抱怨說，她們的丈夫、家人沒有得到任何休息時間，因這取決於指揮官的決定。她們認為考慮到戰事的危險性和壓力，士兵們所分配的假期太少了。

除休假外，俄羅斯當局也在全國各地區為應徵者及其家人提供了額外的現金和福利，包括在士兵服役期滿後免費提供建屋用地、子女學費補助，以及免除某些稅項等。但Andreeva強調：「這些補貼無法替代我的丈夫，我懷念與丈夫一起看電影和享受木雕的時光，這是我們共同的愛好。」

普京最近透過國情咨文提出多項民生措施，藉此提振選民信心，爭取他們的支持。(Reuters)

投票率以外 普京連任路上的「唯一障礙」？

俄羅斯將於本周五（15日）起一連三天舉行總統選舉投票，部分偏遠地區已經提早投票。今次是2008年以來最少人參選的一屆。尋求再度連任的71歲普京，將面對另外三名候選人的挑戰，包括自由民主黨領袖斯盧茨基（Leonid Slutsky）、代表俄羅斯共產黨的哈里托諾夫（Nikolay Kharitonov），以及新人黨提名的達萬科夫（Vladislav Davankov）。

目前，外界基本上認定普京將順利連任多六年，加上他於2021年已簽署法案，容許他委任的政府官員可以在70歲以後繼續工作，或為其在位至2036年鋪路，屆時普京已年屆83歲高齡。

普京政府現時唯一着緊的是希望推高投票率，希望藉此反駁外界有關總統選舉遭操縱的指控。因此，他最近四出造勢，包括上周前往克里米亞半島附近的克拉斯諾達爾地區，視察軍事航空學院，又在上月底於全國多個地區的戲院轉播普京發表國情咨文。分析指出，普京透過國情咨文提出多項民生措施，藉此提振選民信心，爭取他們的支持。此外，他又希望展現決心，在西方圍堵打壓下，繼續帶領俄羅斯取得發展新成就。

誠然，對於忠於克里姆林宮的俄羅斯民眾而言，普京絕對是一名政治天才，其任內鎮壓車臣的分離分子、應對國內富翁寡頭，還於2014年推動克里米亞以公投兼併入俄羅斯等。在當前的俄羅斯國內，難以找到一位可與之匹敵的政治人物。

然而，俄羅斯士兵妻子、家屬們的怒火不容小覷，假如這波示威重演1979年和1994年的歷史，或嚴重打擊普京在烏克蘭戰爭中的如意算盤，長遠甚至有可能影響他的管治權威及再次連任之路。