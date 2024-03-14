日本富士急樂園高速過山車Do Dodonpa永久停運　曾有4人骨折

日本的「富士急樂園」是港人旅遊熱點之一，也是很多追求刺激的外國遊客必到之處。園區中高速過山車Do Dodonpa（ド・ドドンパ） 2021年8月停運，確定重開無望，園方正式宣布它永久停運。它所持理由是「無法完全消除遊客受傷的風險」。



富士急行樂營運商稱「經過與製造商反覆討論，如何徹底消除顧客受傷、以及逆行停止時產生的風險，以確保安全運行，但得出的結論是很困難。」園方稱因安全至上決定全面結束「Do Dodonpa 急速過山車」營運，並向曾因此受傷的遊客致歉。

以「世界最快加速度」聞名的富士急樂園（富士急ハイランド）位於山梨縣的富士山麓，1996年開業，部份設施能讓玩家邊使用設施，邊眺望富士山美景。

號稱「世界最快加速度」的Do Dodonpa是園區代表性設施之一，2001年開始運作。它雖為玩家帶來官感刺激，但在2020年12月開始，陸續發生有人搭乘Do-Dodonpa後頸椎、胸椎等部位骨折，2021年8月暫停運作前出現4名傷者。

日媒稱，2020年12月至2021年8月有4人因使用過山車導致成頸椎壓迫性骨折，需1至3個月才能完全康復。園方為配合調查，宣布設施停運。

它當時的起動加速度為每小時172公里，在2017年翻新後達到1.56秒內時速可達180公里的新紀錄，同時還具有直徑39.7米的「世界最大過山車迴圈」，超越美國加州樂園的 38.75米米大迴圈。

香港男子組合ERROR成員193與經理人花姐曾挑戰這過山車：

ERROR成員193與經理人花姐曾挑戰這個過山車《花姐ERROR遊》

日媒稱，山梨縣政府一直要求富士急樂園如出現任何乘客受傷事故，必須通知當局並提相關報告。然而，富士急樂園至2021年8月17日前，從未有主動報告受傷個案，直至山梨縣和國土交通省介入調查，事件才正式曝光，園方的通報機制及營運方式一度備受質疑。👇👇即睇日本媒體完整報道👇👇

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過山車2017年7月翻新後重新開始運作後不久也曾發生故障，過山車在一個彎位突然停下並溜後。工作人員最後成功救出被困遊客，幸無人受傷。