日本富士急「世界最快」過山車出事　一年內令4人骨折需停止運作

日本富士急樂園內的刺激遊樂設施，是想挑戰最速雲霄飛車玩家們的首選，其中一項號稱擁有「世界最快加速度」的「Do-Dodonpa-急速過山車」由於速度衝擊太大，在一年內意外造成4人骨折，官方因此從12日開始停止設施運行並檢測，富士急樂園也在20日對外宣布設施導致玩家受傷的消息。



日媒《每日新聞》報道，位於山梨縣的富士急樂園從2020年12月到今年8月的期間，因為搭乘「Do-Dodonpa」而導致受傷的30到50歲男女共有4人，受傷部位多為脖子或背部的骨折，這些人的痊癒時間花費1到3個月，因此山梨縣政府根據國土交通省「發生死亡事故或需30日以上治療的受傷事件」規定，要求富士急業者需提出事故報告。

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雖然富士急樂園在17日就提出，但山梨縣政府依然依報告太慢為由對業者發出行政指導，並在21日根據《建築基準法》進行調查。

舊版「DoｰDodonpa」在2001年剛出場時起動加速度為1.8秒即加速至172km/h，但樂園希望再創紀錄，於是又在2016年停駛並進行翻新，現在啟動後1.56秒時速即可達到180公里，直衝至直徑 39.7公尺、高49公尺的日本最大過山車軌道，其迴圈可與曾創下健力士世界紀錄的美國加州樂園38.75公尺大迴圈相匹敵。

據富士急樂園表示，在遊客乘坐這款雲霄飛車前都會教導乘車姿勢，叮嚀乘客不正確姿勢可能帶給身體過大負擔。然而在去年12月時，一名30多歲女性就曾提出投訴說設施導致受傷，但據樂園的說法是女子乘車時「姿勢前傾」，非機器問題，因此並未上報案件。不過在今年5、7、8月又發生同樣問題，陸續有遊客提出傷害投訴，最終才讓事件曝光，而據悉是因為座位有問題，因此官方停止設施運作進行檢修。

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】