日本山梨縣政府公佈消息指，富士急樂園的高速過山車「Do Dodonpa」（ド・ドドンパ）在2020年12月至2021年7月期間，導致4名乘客出現頸椎及胸椎疼痛，求醫後證實是頸部至胸部第4至第7頸椎受傷及輕微骨折。然而，富士急樂園從未公開相關受傷報告，直至山梨縣和國土交通省介入調查，事件才曝光。



日本富士急樂園主打高速刺激的機動遊戲，吸引大量遊客前往「朝聖」挑戰自己的極限！今次有乘客受傷的過山車「Do Dodonpa」（ド・ドドンパ），主打全球最強的加速力度。

據日本傳媒報道，山梨縣政府一直要求富士急樂園如出現任何乘客受傷事故，必須通知當局並提相關報告。然而，富士急樂園至8月17日前，從未有主動報告受傷個案，直至山梨縣和國土交通省介入調查，事件才正式曝光，令園方的通報機制及營運方式受質疑。👇👇即睇日本媒體完整報道👇👇

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對於園方做法，有曾經搭乘相關遊樂設施的人表示：「今次報告耽誤了一段時間，稍微對樂園失去信心。」

ERROR成員193與經理人花姐曾挑戰過山車《花姐ERROR遊》

過山車「Do Dodonpa」（ド・ドドンパ）於2017年推出時，標榜能於1.8秒內加速至每小時172公里。設施升級後，加速速度進一步提升，由過山車靜止至時速180公里只需要1.56秒！香港人氣男團ERROR成員193早前在綜藝節目《花姐ERROR遊》中曾挑戰同款過山車，形容速度是「（快過）紅VAN的3、4倍！」

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同場加映：寶礦力罐裝好飲過膠樽裝？官方承認配方有分別！

早前，日本網民「KUNIO」在Twitter上發文表示自己一直覺得罐裝寶礦力比起膠樽裝寶礦力更好飲，直至最近他終於鼓起勇氣向官方廠商求解答，原來兩者配方真的有分別？👇👇按圖睇官方解釋一個原因令兩者味道不一樣！👇👇

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