以巴戰爭｜哈馬斯對停火協議提出5項原則

當前，推動巴勒斯坦加沙地帶實現停火的相關談判仍在艱難進行。巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯，Hamas）當地時間10日發布消息說，哈馬斯政治局領導人哈尼亞（Ismail Haniyeh）發表講話，他提出哈馬斯方面對於停火協議的5項原則，同時表示哈馬斯方面仍然對停火談判持開放態度。



在講話中，哈尼亞對於停火協議提出了5項原則，分別是：全面停火，以軍完全撤出加沙地帶，完全無條件地讓流離失所者返回家園，確保解決人道主義問題，這包括提供救濟與安身之所、重建加沙地帶並解除封鎖。最後是達成一項被扣押人員交換協議。哈尼亞說，協議必須通過相互關聯的多個階段執行，並必須得到國際社會的保證，從而確保以色列方面遵守協議。

哈尼亞還說，以色列方面一直沒有作出明確的保證和承諾，尤其是在停火方面。他表示，就在發表講話前的幾小時，他曾與斡旋方聯繫，但仍然沒有收到任何以色列方面對停火的承諾。

2024年2月28日，在黎巴嫩Al Quds International Institution舉行的新聞發布會上，巴勒斯坦極端組織哈馬斯（Hamas）領袖哈尼亞（Ismail Haniyeh）的影像顯示在屏幕上，這是他預先錄製的演說。（Reuters）

哈馬斯稱正跟進巴勒斯坦內部局勢安排

此外哈尼亞還表示，哈馬斯方面正在跟進巴勒斯坦內部局勢的安排，希望在「正確合理的基礎」上重建巴勒斯坦的政治和領導組成部份。這包括，在領導層面，通過進行巴勒斯坦全國委員會的選舉，在巴勒斯坦解放組織（巴解組織，PLO）框架內重建巴勒斯坦民族權力機構。二是達成協議，組建一個臨時的、承擔特定任務的民族共識政府，直至巴勒斯坦立法與總統選舉，以及巴勒斯坦全國委員會完成組建。

巴解組織是國際社會承認的巴勒斯坦人民唯一合法代表，其常設領導機構是巴解組織執行委員會。巴勒斯坦全國委員會是巴解組織的最高權力機構。