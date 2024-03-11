加沙｜齋戒月不停火　拜登與內塔尼亞胡何時會「來到耶穌面前」？

隨着穆斯林齋戒月3月11日開始，主要由美國、埃及和卡塔爾中介談判的加沙人質換停火協議可以算得上是失敗告終。拜登（Joe Biden）當局本年以來的明確目標，是要在齋戒月之前實現停火，以避免加沙的生靈塗炭在這個敏感的宗教時節成為區內衝突升級或擴大的契機。不過，無論是以色列內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）當局，還是哈馬斯，在齋戒月來臨之際似乎皆無實現停火之意。

雖然以色列方面執着於哈馬斯未能交出存活人質名單的問題，但內塔尼亞胡顯然想要避免六周暫時停戰帶來的潛在政治風險（按：換掉總理的時機），即使在以色列安全部門都大體傾向認為停火改善人道狀況有助消滅哈馬斯之際，也擺出了強硬不讓的姿態。

哈馬斯方面則依然把希望寄託於齋戒月中的加沙戰火會鼓動起穆斯林世界針對以色列的進一步抵抗。加沙哈馬斯領袖辛瓦爾（Yahya Sinwar）強硬了立場，堅持以色列不可能接受的永久停火作為條件；身在海外的哈馬斯政治局主席哈尼亞（Ismail Haniyeh）10日也批評以色列只想在人質獲釋後再發動戰爭；哈馬斯政治局的另一成員公開表明哈馬斯團結一致要的是永久停火而不接受六周停火；哈馬斯武裝部隊的發言人8日亦將齋戒月形容為「勝利之月、聖戰之月」。

不停火的齋戒月會否變成一個衝突升級的時機？

首先，這要看耶路撒冷聖殿山上的阿克薩清真寺（Al-Aqsa Mosque）一帶會否爆發衝突。一直以來，阿克薩清真寺的齋戒月衝突也是以巴衝突的觸發點，2021年5月對上一次的加沙烽煙背後其中一個起因正源於當年齋戒月以色列警方在阿克薩清真寺的種種不敬行動。

雖然內塔尼亞胡日前決定不特別限制阿克薩的祈禱人數，但根據《以色列時報》的報道，3月10日晚，聖殿山一帶已有以色列警方清掃人群的零星衝突，而以色列警方據報更有限制穆斯林進入阿克薩清真寺的計劃。

其次，是加沙內部的情況。一是人道問題，二是加沙最南城市拉法（Rafah）的戰爭問題。

耶路撒冷聖殿山上的阿克薩清真寺露天空間可容納大約40萬人。（Reuters）

人道問題在已經陷入無政府狀態的北加沙猶為嚴重。雖然拜登當局已經聯同約旦等國空投物資、歐盟亦開啟由塞浦路斯通往加沙的海上人物資通道（按：第一艘原訂10日開出的物資船卻因為技術困難而無法如期起行），而拜登亦派出了補給支援艦開往加沙準備興建用於人道物資輸送的臨時碼頭（按：估計需要兩個月），可是，能即時緩解饑荒和人道危機的最有效方法，依然是以色列加大陸上人道物資的進口，負責起佔領者照顧當地人民的國際法責任，甚至開通直接進入加沙北部的艾瑞茲口岸（Erez Crossing）。

雖然以色列曾將齋戒月的來臨作為進攻拉法的限期（按：如果人質未獲釋的話），但分析認為自1月起開始讓軍人退役的以色列國防軍（IDF）並未有準備足夠地面部隊進攻如今住滿近150萬人的拉法（按：原人口為20萬）。此等狀況可能反映出以色列安全部門同內塔尼亞胡的分歧，前者認為要有足夠人道措施和可行的戰後加沙管治計劃才有可能消滅哈馬斯，但內塔尼亞胡在極右壓力之下卻一直未有為此提出一套合理的政策。

美國總統拜登宣布會通過海運向加沙提供救援物資後，軍人2024年3月9日在維珍尼亞州蘭利-尤斯蒂斯聯合基地（Joint Base Langley-Eustis）登上美軍弗蘭克・S・貝松將軍級（LSV-1 General Frank S. Besson-class）支援艦離港開往中東，船上人員將協助在加沙興建臨時的浮式碼頭。（Reuters）

拜登3月9日受訪時也警告進攻拉法將是「一道紅線」，並稱內塔尼亞胡的政策「傷害以色列多過幫助以色列」，卻表明保衛以色列依然關鍵，不會有中止所有對以武器輸送的「紅線」。這顯然是進一步的外交施壓，但未有進一步的實際行動。

近日，進入加沙的人道物資貨車數量比2月低位有所提升（按：依然嚴重不足）。目前，以色列仍未有對拉法大規模地面進攻。如果這兩方面的事態不出現劇變的話，配合阿克薩清真寺的相對和平，齋戒月的潛在衝突升級是有可能避免的。

可是，僅僅避免衝突升級，並不是加沙戰爭的解方。要以色列放棄消滅哈馬斯，並不可能。但哈馬斯卻不能被武力消滅，因此，不為哈馬斯提供任何退路的內塔亞尼胡，其實是在執行一個不可能的任務。

圖為3月7日，美國總統拜登（中下）發表任內第三份國情咨文。（Reuters）

拜登當局清楚知道，重新推動「兩國方案」才是解決問題的出路。但此刻的以色列民意、巴勒斯坦民意都沒有容納「兩國方案」的空間。

由於巴勒斯坦並無統一領導機構，能夠踏出第一步的就只有以色列政府。內塔尼亞胡的政治處境則成為了最大阻力。

對於拜登指責他「傷害以色列」，內塔尼亞胡3月10日則回應指，如果拜登是認為他正在違反以色列人的期望和利益的話，拜登「在這兩方面都錯了」。他又稱以色列人都支持他的立場，反對外部勢力將巴勒斯坦國強加於以色列人身上。

以巴衝突：2024年3月9日，以色列特拉維夫民眾抗議，不滿總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）處理人質事件的手法。（Reuters）

在3月7日的國情咨文演說之後，拜登被錄到對一位民主黨參議員說，「我告訴他，比比（Bibi，內塔尼亞胡的暱稱），不要告訴其他人（按：對該參議員說），你（指內塔尼亞胡）和我將會有一個『來到耶穌面前』的會面。」

所謂「來到耶穌面前」（come to Jesus）是美國俚語，即是毫不保留的攤牌之意。

從國情咨文演說期間拜登誓言拯救以色列人質所獲得兩黨掌聲來看，要拜登用實際行動「極限施壓」內塔尼亞胡接受「兩國方案」來長遠試圖解決加沙哈馬斯的問題，大概是緣木求魚。

不過，此刻拜登的政策大概就是一種「靜待內塔尼亞胡失敗」的路向。再過多幾個月，如果加沙依然是戰爭泥沼，哈馬斯未被消滅，以軍死亡人數不斷升高，人質卻一直救不回來，以色列國內的反內塔尼亞胡情緒將有可能到達一個臨界點，到時候，拜登才會同內塔尼亞胡進行一個「來到耶穌面前」的攤牌會面。

這個時間點具體會落在何處，目前難以預料。但一位以色列情報部門的前官員，近日就在《以色列時報》寫了一篇「奇文」，「預測」在2024年5月15日上午6時29分，內塔尼亞胡將會收到美國國務卿布林肯（Antony Blinken）4個小時後突發訪以的消息，在同日10時30分，布林肯將會帶來拜登的信函，宣布美國及其盟友承認巴勒斯坦國，並邀請內塔尼亞胡來親身見證這個歷史性時刻。