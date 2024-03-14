彭博社：西方遲到10年　現已不可能剝離中國鋰供應鏈

「現在想剝離中國鋰供應鏈，已經為時過晚。」美國彭博社3月13日以此為題發文稱，西方國家正尋求在鋰供應鏈中排除中國，但如今，全球鋰產業已經與中國投資緊密聯繫在了一起，不可能輕易切割。全球工業界需要接受中國為合作夥伴，而不是競爭對手。



文章稱，隨着電動車和潔淨能源逐步佔據主導地位，以美國為首的西方國家領導人正試圖剝離中國鋰供應鏈，想要在關鍵原材料供應方面擺脫對地緣政治對手的依賴。2023年5月，美國與鋰儲量第二大的澳洲簽訂了一項協議，以確保關鍵礦產的供應。

3月2日，美國財政部長耶倫（Janet Yellen）訪問智利時聲稱，包括潔淨能源在內，美國的部份關鍵供應鏈「過度集中於中國」。智利擁有全球最大的鋰礦儲量，耶倫表示，美國可能會增加從智利進口礦物。

但文章指出，西方國家的計劃遲到了近十年時間。如果西方國家想要建立一個排除中國的潔淨能源產業，他們至少需要在2010年的時候拿出錢來，投資當時資金緊張的礦石生產商和加工商。如今，全球鋰產業已經與中國投資緊密聯繫在一起，無法再輕易切割。

圖為美國財政部長耶倫（Janet Yellen）2024年3月2日訪問智利，到訪美國化工企業雅保公司（Albemarle Corporation）位於拉內格拉（La Negra）的加工廠。（Reuters）

文章舉例稱，耶倫在訪問智利期間，參觀了美國化工企業雅保公司（Albemarle Corporation）在智利的加工廠。該公司最重要的資產是澳洲格林布希斯（Greenbushes）鋰礦49%的控股權，格林布殊位於西澳州，是世界上最大的鋰礦山。該礦山51%的控股權則由中國天齊鋰業持有。

中國同時也是雅保公司的重要合作夥伴和客戶，2022年，該公司約三分之一的產品銷往中國，首次超過了美國。

控制着澳洲第二大鋰礦的礦業公司皮爾拉巴礦業公司（Pilbara Minerals）與中國企業有着更加緊密的合作。Pilbara Minerals已先後與中國贛鋒鋰業、盛新鋰能和雅化鋰業簽署鋰精礦承購協議，將確保在未來幾年內向這些中國企業穩定供應鋰精礦。

中國投資也在智利的鋰產業中佔據主導地位，天齊鋰業已經持有全球第二大鋰生產商智利化工礦業公司（SQM）近四分之一的股份。與此同時，中國本身就是全球第三大鋰生產國。來自中國的投資更是推動阿根廷成為世界第四大鋰生產國，中國是阿根廷鋰出口的主要目的地。

在津巴布韋，中國浙江華友鑽業正投資建設鋰礦開採和加工廠。總部位於加拿大、主要在巴西開採和加工鋰礦的西格瑪鋰業公司則在最近與中國汽車製造商比亞迪接觸，就供應協議、合資或收購進行了討論。「世界各地生產鋰礦的地方，中國投資幾乎無處不在。」

圖為中國江西省宜春市一間鋰冶煉廠，攝於2023年3月30日。（Reuters）

文章稱，鋰價格波動很大，投資項目可能需要數年時間才能取得成果。因此，如果投資者想要在鋰，就必須要有足夠的耐心。與緊張不安、尋求快速回報的非中國股份投資者相比，中國在這方面表現出明顯的優勢。

除鋰礦開採之外，中國也在大規模生產中佔據主導地位。例如在電動車方面，中國新能源汽車產銷量佔全球比重超過60%。因此文章認為，如果西方國家想要確保鋰的供應，他們不能僅將中國看作是「競爭對手」，還必須接受中國作為一個合作夥伴。

近年來，美國等部份西方國家致力於推動關鍵礦產戰略，聲稱要打破所謂「中國對國際供應鏈的壟斷」，圖謀將中國排除在供應鏈之外。

對此，中國外交部發言人曾表示，中方一貫認為，關鍵礦產資源國都應該為保障相關產業鏈供應鏈安全穩定發揮積極作用，共同承擔全球相關礦產供應的責任，確保相關經貿合作正常開展。同時，不應將世界經濟政治化、工具化、武器化，破壞全球產業鏈供應鏈穩定，衝擊現有世界經濟體系。中方將繼續深度參與全球產業分工和合作，維護多元穩定的國際經濟格局和經貿關係。

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