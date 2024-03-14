旅遊注意｜台灣日本現麻疹群聚航班　1童返美國確診醫院急尋300人

自2月以來，日本全國包括大阪和東京在內多地相繼出現麻疹確診病例。截至3月11日，全國累計增至11宗麻疹病例，其中，一班從阿聯酋飛往大阪府的航班有8人確診。美國、台灣都有輸入個案。



在2月24日從阿聯酋飛往日本關西機場的一班航班上，一名大阪府男子3月1日確診感染麻疹，而包括這名男子在內，同一班機有8名男女確診。

除此之外，奈良縣一名來自海外的男子感染麻疹後，一名與該男子有接觸的另一名男子也確診麻疹。另外一名居住在大阪的女子7日下午1時從新大阪站乘坐新幹線前往品川站，然後前往東京都，曾出現在銀座中央區一間餐廳，8日確診感染麻疹。

台灣也爆機上群聚個案。2月20日從馬來西亞飛往台灣的航班有3人確診。

美國加州薩克拉門托縣（Sacramento）衞生官員8日發聲明稱，一名返國的孩子5日中午至下午5時在加州一間醫療機構就診，確診感染麻疹，當地醫院正緊急聯絡曾到過醫院、可能已被感染的300人。

麻疹（Measles）是一種高傳染性的疾病，可透過空氣中的飛沫或直接接觸病人的鼻喉分泌物而傳播。麻疹的潛伏期一般為7至18天，但可長達21天。

根據衞生防護中心，受感染的人初時會發燒、咳嗽、流鼻水、眼紅及口腔內出現白點。3至7天後皮膚會出現污斑紅疹，通常會由臉部擴散到全身，維持4至7天，亦可能長達3週，留下褐色斑痕或出現脫皮。病重者的呼吸系統、消化道及腦部會受影響，引致嚴重後果甚至死亡。