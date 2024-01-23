英國麻疹病例急升列「國家事件」　衞生部籲家長帶子女接種疫苗

英國麻疹（measles）病例急升，英國衞生安全局（UKHSA）決定列為國家事件（national incident），當地衞生部呼籲家長帶子女接種疫苗。



英國廣播公司（BBC）報道，英格蘭2023年1月至10月共錄得167宗確診麻疹病例，但自2023年10月1日以來，單在西米德蘭茲郡（West Midlands）就有133宗，是自90年代中以來新高，另有96宗可疑個案。

英國衞生安全局健康保護顧問賽義德（Naveed Syed）表示，區內麻疹爆發成為日益顯著的問題，「目前，我們在整個西米德蘭茲郡發現相當多數目的個案。」他稱主要集中在伯明翰地區。

當地衞生部官員呼籲家長帶子女接種疫苗。

圖為英國倫敦牛津街（Oxford Street），攝於2023年12月23日。（Reuters）

根據香港衞生防護中心網站，麻疹是由麻疹病毒引起，可透過空氣中的飛沫或直接接觸病人的鼻喉分泌物而傳播，透過被鼻喉分泌物弄污的物件傳播的機會則較低。麻疹是一種高傳染性的疾病，病人從出疹前4天至出疹後4天內可把病傳染給別人。

未有麻疹疫苗前，麻疹是一種普遍的兒童傳染病。網站指出，受感染者初時會發燒、咳嗽、流鼻水、眼紅及口腔內出現白點。3至7天後皮膚會出現污斑紅疹，通常會由面部擴散到全身，維持4至7天，亦可能長達3個星期，留下褐色斑痕或出現脫皮。病重者的呼吸系統、消化道及腦部會受影響，引致嚴重後果甚至死亡。