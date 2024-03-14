英國王室P圖風波陰謀論四起　英媒：凱特王妃很難過

撰文：洪怡霖
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英國王室爆出P圖（修改照片）風波後，英媒3月12日引述消息稱，王儲威廉王子（Prince William）的妻子、儲妃凱特（Catherine, Princess of Wales）對陰謀論廣傳感到十分難過。當地媒體更出現新詞Katespiracy，結合Kate（凱特的暱稱）與Conspiracy，意指圍繞凱特的各種陰謀論。

凱特1月接受腹部手術後一直未有出現公開活動，引發眾多猜測與陰謀論。肯辛頓宮3月10日趁英國母親節發放凱特手術後的首張官方相片，本意應是希望透過這張照片來平息陰謀論的聲音，怎料爆出P圖風波，導致陰謀論的風聲更加猛烈。

↓肯辛頓宮3月10日趁英國母親節發放凱特手術後的首張官方相片↓

王室消息人士接受英國《電訊報》（Telegraph）採訪時表示，凱特對P圖風波感到「糟糕」（Awful），她只是嘗試讓這張照片「盡可能完美」。

▼以下是儲妃凱特入院的消息公布後，威廉王子首次開車前往醫院探望她：

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《鏡報》則引述凱特的一名朋友稱，凱特對P圖風波感到「不安」，估計她想不到一張無害的家庭照片會引發如此巨大的的爭議。

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