英王室凱特陷P圖風波　通訊社撤下最新官方照　稱照片曾被修圖

英國王室3月10日發放王儲威廉妻子儲妃凱特（Catherine, Princess of Wales）手術後的首張官方相片。不過一批新聞社同日稍後時間將照片撤下，原因是它曾被操縱。外界都在等待發相的肯辛頓宮回應。



照片中她的氣色不錯，與3名子女齊齊露出燦爛笑容。英國廣播公司（BBC）11日稱，這張相片是由王儲威廉（William, Prince of Wales）本週較早前在溫莎（Windsor）拍攝，意味這很可能是是她接受手術首相官方照片。

凱特透過肯辛頓宮社交網站的帖文稱「感謝你們過去2個月來的良好祝福和持續支持。祝大家母親節快樂。」她並留下署名C（意指Catherine，即凱特）。

1月9日才慶祝生日的凱特，現年42歲。

英國肯辛頓宮1月17日稱，凱特按計劃於16日接受腹部手術，手術成功。她將留院10至14天，之後回家休養。肯辛頓宮稱，預計她在復活節前都不會出現於公眾視野。由於王室沒說明她的病因，她術後休養的時間又太長，難免引起外界猜測與討論。

西班牙馬卡報（Marca）2月26日指，近期有猜測指凱特可能罹患克隆氏症（Crohn's disease）。至3月初，美媒TMZ拍下凱特坐在家人車中、戴着墨鏡的照片。

英國王室則多次重申凱特正逐漸康復中。

英國王儲威廉2024年1月18日到醫院探望妻子凱特，有記者拍攝到他駕車離開醫院的照片：

說回這次的「P圖風波」，Getty、路透社、美聯社和法新社3月10日稍晚些時候將這凱特與3名子女的照片，從它們的平台撤下。

路透社和美聯社指出，凱特之女夏洛特的袖子是一個顯示出操縱行為的區域。路透社指公主所穿開襟衫一個袖子部份出現不一致，顯示照片曾被修改。

路透社稱無法立即確定照片如何被修改、為何修改或被什麼人修改過。

美聯社還指出，夏洛特的手校直出現不一致，並稱該圖像「以不符合美聯社照片標準的方式」進行過處理。

法新社：「由於『 編輯問題』，已撤回這張照片。」

法新社在給客戶的一份說明中寫道：「據了解，肯辛頓宮今天發布的這張威爾斯王妃及其孩子的傳單照片已被修改，因此已從法新社系統中撤回。」

大多數圖片社和新聞機構都對「執相」有嚴格的規定，禁止發布過度編輯或操縱的影像。例如路透社只允許以「非常有限」的方式使用Photoshop，例如裁剪圖像或調整圖像大小，或平衡圖像顏色。

新聞社也經常使用專業軟件檢查照片，以確定它們是否有被篡改的證據。

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