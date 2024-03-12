凱特王妃認了P圖未能平息風波　攝影專家：20處疑曾修圖

撰文：聯合新聞網
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英國王室10日公布一張凱特王妃（Catherine, Princess of Wales）與其三名子女合照，結果遭爆P圖，引發外界熱議，凱特11日已透過X承認，確實編輯過該張照片並致歉。

對此，《衛報》影像團隊分析，該張照片或有多達20處細節經修改變造。

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凱特王妃1月接受接受腹部手術後，至今都未公開露面。

王室10日公布一張凱特和她三名子女的合照，不久後便陸續遭到國際新聞媒體以照片疑似遭竄改為由撤照，眼見紙包不住火，凱特11日才發聲坦承曾編輯該照片，並為造成的混淆致歉。

凱特透過其在社交媒體X的官方帳號發文稱，她和許多業餘攝影師一樣偶爾會試着修圖，「我想要對我們昨天（10日）分享的家庭照所造成的一切混亂表達歉意」，並祝福所有人度過非常愉快的母親節。

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對此，《衛報影》像團隊分析，照片中有多達20個地方可能需要進一步調查異常情況。

衛報影像經理麥科伊（David McCoy）表示：「分析該影像的第一步是讀取檔案的嵌入元數據，以確定基本相機影像的拍攝設定。在本例中，我們可以看到該初始影像使用Canon 50mm f/1.2鏡頭，光圈設定為f/3.2，提供適度淺景深的效果。」

他表示，使用這樣大光圈會導致清晰範圍較小，因此若圖中的四人都有清楚的細節，代表可能是由多張照片所構成，「一旦確定了影像的這些技術攝影限制，我們就可以盡可能地放大拍攝對象的每個邊緣，以凸顯細節被改變的地方，知道哪邊應該清晰，哪邊應該模糊」。

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麥科伊列舉幾個明顯有經過P圖的細節，包括夏洛特公主（Princess Charlotte，又譯夏綠蒂）左手的毛衣袖口處部份失蹤且沒對齊手腕邊緣、路易王子（Prince Louis）右大腿旁的石頭邊緣線不齊、夏洛特公主右邊頭髮的髮尾疑遭P圖切掉一部份、夏洛特公主格子裙左側頂部疑似多出一角，且右膝蓋處位於景深範圍內，照理邊緣不應該模糊等。

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