中韓對朝事務高官瑞士會晤　商討朝鮮半島局勢

中韓兩國負責對朝事務高級官員在瑞士會晤，共同審視朝鮮半島局勢，並就今後的合作與應對方向交換意見。



韓聯社報道，韓國外交部星期四（3月14日）稱，韓國外交部朝核外交企劃團團長李埈一和中國政府朝鮮半島事務特別代表劉曉明，在出席第10屆東北亞安全問題「采爾馬特圓桌會」（Zermatt Roundtable）期間在瑞士會晤。

據了解，李埈一是韓國政府對朝副代表，但前朝鮮半島和平交涉本部長金健日前應邀加入執政黨國民力量黨而離職，李埈一代行對朝首席代表職務。

朝中社2024年3月14日發布照片，顯示在3月13日朝鮮領導人金正恩指導的主戰坦克演習當天，與參與演習的軍人合照。（ KCNA via REUTERS）

這是自2022年5月以來，中韓兩國負責對朝事務的高級官員首次舉行面對面交流。2022年5月3日，劉曉明在韓國首爾會見時任韓國外交部朝鮮半島和平交涉本部長魯圭悳。尹錫悅政府就職以來劉曉明曾與對口官員金健通電話，但並未線下會晤。

報道稱，采爾馬特圓桌會是一年一度的半官半民（1.5軌）會議機制，旨在討論東北亞地區局勢。本屆會議於3月11日至13日在瑞士舉行，由瑞士聯邦外交部和日內瓦安全政策中心聯合舉辦。

據悉，主辦方今年邀請朝鮮參會，但朝方缺席會議。李埈一在會上發表演講時強調，朝鮮半島局勢緊張的責任在於朝鮮。他指出，有必要切斷朝方的籌資渠道，以防其核導武器取得發展。

本文獲《聯合早報》授權轉載

