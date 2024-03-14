複雜問題簡單化，拜登未必能玩轉TikTok法案

當地時間3月13日美國國會眾議院以352票對65票的結果通過了一項法案，給中國公司字節跳動（ByteDance）六個月的時間剝離短視頻應用TikTok，否則將面臨美國的禁令。

該項法案3月5日由美國眾議院美中戰略競爭特別委員會提出，3月8日眾議院能源與商務委員會以50比0的投票結果通過了這個法案。此番眾議院投票後法案將被送交參議院，如果參議院小組委員會、專業委員會和全員相繼表決通過，法案將交由美國總統簽署。白宮3月13日再次表示行政當局支持這項法案，並希望參議院「採取迅速行動」。

一旦該法案落地，字節跳動要麼被迫低價出售TikTok，要麼TikTok在美國關門大吉。2020年8月，在美國政府要求字節跳動剝離TikTok在美國運營的所有權益後，中國商務部、科技部發布新的禁止出口技術目錄，增加了「基於數據分析的個性化訊息推送服務技術」，實際上等於禁止字節跳動出售TikTok的核心技術。因此，美國國會關於TikTok的法案，不只是一項美國內政，此事將觸發中美博弈升級。

圖為美國眾議院2024年3月13日以壓倒性多數通過一項法案。法案將給予TikTok的中國母公司字節跳動約6個月的時間與TikTok剝離，否則將面臨禁令。圖為影片截圖。（House TV via REUTERS）

而在筆者看來，TikTok法案本質上是一個選舉議題。

美國大選將於今年11月舉行，距離選舉還有8個多月的時間，而未來一段時間TikTok法案在參議院有一定流程要走，再加上給出的6個月剝離時間，未來TikTok法案事件將同步隨着選戰激烈發酵，這是大選期間對華強硬姿態的一次重磅宣示。

中美必然圍繞TikTok法案激烈交鋒，中國會做出何種回擊，美國會做出何種決定，都有待觀察。本屆拜登政府已經進入了全力選舉的政策垃圾時段。為了全力選舉避免意外發生，中美關係前一階段有所改善，兩國在各領域的交流尤其是軍事領域的交流有一定的進展。拜登政府會在本屆政府的最後幾個月引燃如此重要的事態是要對華施展重磅手段嗎？並不見得。

按照慣例，即便是對華重磅決策也一般會留待新政府上任後才會實施。因此TikTok法案最後是否會有轉機，是否會有更進一步的延長時間的政策討論空間，都是未知數。拜登政府事實上更想要的是討論、熱議，將TikTok法案發酵為對華強硬議題，而並非在對華關係上有新決斷。

美國大選2024：美國民主黨總統參選人、現任總統拜登（Joe Biden）競選團隊2024年2月11日在TikTok（抖音海外版）開設帳戶，爭取年輕選民支持。圖為拜登團隊首則TikTok影片截圖。（TikTok @bidenhq）

從美國國內日程看，TikTok是近年來在美國新崛起的社交媒體，1.7億用戶是一個相當龐大的群體，其影響力之大眾所周知。如何面對一個有他國背景的社交媒體在本國做大，是任何一個國家都要考慮的問題。美國雖號稱是民主國家，但在捍衛國家利益上不會放棄強力手段，不可能枉顧政治安全放任其發展。

不過從中美關係的維度將其簡單粗暴處理，並不是處理TikTok問題應有的姿態。如何處理網路時代尤其是社交媒體崛起給傳統美國政治帶來的挑戰，這也是一個相當重要的治理議程。更何況TikTok法案還涉及需要探討是否違反美國憲法中規定的美國民眾的言論自由問題。TikTok自身不亦會放棄努力，必然在美國也在進行一連串的遊說。

因此，TikTok法案以中美鬥爭的姿態橫空出世，掩蓋了背後的諸多問題，該問題的複雜程度不會是本屆拜登政府最後幾個月時間可以決定的。