周受資：繼續盡力保護TikTok平台　包括行使司法權益

TikTok總裁周受資表明，公司不會停止為用戶發聲，並會繼續盡力保護平台，包括行使司法權益。



彭博社報道，周受資星期四（3月14日）發布影片說，公司過去幾年投資保護用戶的數據安全，避免平台受到外來的操縱，並承諾會繼續這麼做。

他還說，如果這項法案被簽署成為法律，「將導致美國禁用TikTok……同時讓創作者和小型企業錯失數十億美元，造成超過30萬名美國人的工作面臨危機」。

圖為美國眾議院2024年3月13日以壓倒性多數通過一項法案。法案將給予TikTok的中國母公司字節跳動約6個月的時間與TikTok剝離，否則將面臨禁令。圖為影片截圖。（House TV via REUTERS）

美國眾議院星期三（13日）在兩黨廣泛支持下，以352票對65票的壓倒性票數通過了一項法案。根據這項法案，字節跳動須在180天內出售TikTok，否則美國蘋果、谷歌與其他公司運營的應用商店將不能合法地提供TikTok應用，或向字節跳動控制的應用提供網絡託管服務。

《紐約時報》報道，此舉加劇了北京和華盛頓之間就一系列可能影響國家安全、言論自由和社交媒體行業的技術控制權展開的對抗。

TikTok行政總裁周受資（Shou Zi Chew）2024年3月13日在TikTok發布的影片，談到美國國會通過的強制剝離法案。這是影片截圖。（Reuters）

不過，這項法案在參議院的前景不明，一些參議員傾向於採用其他方式來監管可能存在國安隱患的外資應用。美國總統拜登此前表明，若這項法案獲得參眾兩院通過，他會在上面簽字。

澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）星期四則在電台訪問中表明，澳洲無意效仿美國針對TikTok的上述舉措。

本文獲《聯合早報》授權轉載

